Equipe de France : l'appel du pied d'Illan Meslier à Didier Deschamps

Non-sélectionné pour les matches des Bleus contre les Pays-Bas et l'Irlande, Illan Meslier a lancé un appel du pied à Didier Deschamps.

Après la Coupe du monde 2022, Hugo Lloris et Steve Mandanda, les gardiens n°1 et n2 de l'équipe de France ont pris leur retraite internationale.

Pour le premier rassemblement des Bleus, en ce mois de mars 2023, Didier Deschamps a dévoilé sa nouvelle hiérarchie chez les gardiens : Mike Maignan en n°1, Alphonse Areola en n°2 et Brice Samba en n°3.

Meslier rêve des Bleus

Gardien de l'équipe de France espoirs, Illan Meslier espérait être appelé par Didier Deschamps. Dans les colonnes du quotidien Ouest-France, il en a profité pour lancer un appel du pied au sélectionneur des Bleus : « Quand on fait de bonnes performances en Premier League, quand on est en équipe de France Espoirs, on veut toujours aller plus haut. Je suis un compétiteur, donc c'est un objectif. En ce moment, les cartes sont redistribuées, des places se sont libérées. On donne leur chance à des nouveaux. La France compte de très bons gardiens. Ce sont les performances de chacun qui guideront les choix du sélectionneur. À moi d'être bon et régulier. »

À LIRE : Maignan, Areola, Lafont, Samba : Meslier juge ses concurrents pour l'équipe de France

Le gardien de Leeds a également évoqué les rumeurs qui l'envoient à Chelsea ou à Manchester United l'été prochain : « Ce serait une erreur de se projeter si loin. Il y a beaucoup d'étapes avant cela : un maintien à aller chercher avec Leeds, l'Euro Espoirs en juin. Pour réussir tout cela, il faut que je sois bon. Car personne ne viendra me chercher si je ne le suis pas. Et si je suis sollicité, je prendrai le temps de réfléchir à mon avenir à tête reposée. »

Meslier veut rester en Premier League

Mais l'avenir d'Illan Meslier passera forcément par la Premier League, championnat qu'il affectionne au plus haut point : « Chaque week-end, tu évolues contre des très grands joueurs, dans des grands stades, avec un niveau très élevé. C'est un championnat où je me sens à l'aise, qui me correspond bien. »

Le natif de Lorient prend aussi du plaisir à vivre en Angleterre, raison de plus pour lui de rester en Premier League : « C'est vrai que je m'y plais énormément. Je parle anglais couramment, j'aime ma vie là-bas. Le fait d'avoir grandi en Bretagne m'a aussi aidé à m'acclimater, notamment au niveau de la météo, c'est clair. La nourriture ? Depuis un an et demi, j'ai un chef cuistot à la maison. Il m'aide beaucoup, m'évite de manger pâtes – cordon-bleu ou riz – saumon tous les soirs (sourire). Je le sens à l'entraînement. Je m'améliore et suis en train de gagner en masse musculaire, qui est l'un de mes objectifs actuels pour devenir meilleur. »