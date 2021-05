Équipe de France - Anthony Martial disponible pour l’Euro ?

Annoncé out jusqu’en fin de saison, Anthony Martial a déjà repris l’entraînement avec Manchester United. De bon augure pour les Bleus, et l’Euro.

On l’annonçait out jusqu’en fin de saison, et donc en dehors de la course pour l’Euro 2021, qui démarrera le 11 juin. Et pourtant, Anthony Martial a d’ores et déjà repris l’entraînement avec son club de Manchester United !

L'entorse n'était pas loin

Souvenez-vous, en mars dernier, lorsque l’attaquant français s’est blessé au genou gauche lors d’une sombre rencontre gagnée face au Kazakhstan (2-0). On parlait alors d’une entorse, mais Martial a eu de la chance avec une simple lésion partielle du ligament croisé postérieur.

Pas d’entorse, donc, et un Martial qui pourrait retrouver le chemin de la compétition dès la semaine prochaine, lui qui ne sera pas remis à temps pour la demi-finale retour de Ligue Europa contre Rome ou encore le match de Premier League face à Aston Villa dimanche.

Deschamps a toujours aimé son profil

Avec les quatre derniers matchs de Premier League dans les jambes, et sans doute une finale de Ligue Europa suite au 6-2 en faveur des Red Devils à l’aller, Martial aura du jus et des arguments pour convaincre le sélectionneur Didier Deschamps, qui a toujours adoré son profil.

En attaque, les places seront forcément chères mais Martial, qui partait battu pour cet été, revient dans la course au moment fatidique. Il s’agirait pour lui d’une seconde participation à l’Euro après celui de 2016, où il n’avait pas brillé.