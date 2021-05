La finale de la Ligue Europa se jouera avec du public

Au moins 9500 spectateurs seront présents à la fin de ce mois en Pologne pour la finale de la Ligue Europa.

L'UEFA a confirmé ce lundi que les supporters seront autorisés à assister à la finale de la Ligue Europa cette saison.

Les fans n'ont pas pu assister aux matches de la compétition européenne cette saison en raison de la pandémie de Covid-19. Mais les autorités polonaises autorisent un remplissage à hauteur de 25% du Stadion Miejski à Gdansk en vue de la finale le 26 mai.

Jusqu'à 9 500 spectateurs seront donc autorisés à assister à la finale de cette coupe européenne.

Les supporters se rendant à Gdansk en provenance de l'extérieur de la Pologne devront subir une quarantaine de 10 jours à moins qu'ils n'aient suivi un cycle complet de vaccinations pour assister au match. Une preuve de vaccination ou un test Covid-19 négatif peut être nécessaire. Les personnes présentes devront également porter un masque facial à l'intérieur du stade.

Les billets pour la finale sont déjà en vente

Les ventes de billets ont déjà commencé et se poursuivront jusqu'au 7 mai. Pas moins de 6000 tickets sont disponibles pour les fans et le grand public, mais ils ne seront pas vendus sur la base du premier arrivé, premier servi. Une fois le processus de demandes terminé, un scrutin sera plutôt effectué pour attribuer les billets.

Les équipes en lice pour la finale ne sont pas encore connues, les matches retour des demi-finales devant avoir lieu jeudi. Cependant, Manchester United a déjà un pied en finale après avoir battu la Roma 6-2 à Old Trafford la semaine dernière.

L'opposition entre Arsenal et Villarreal est beaucoup plus indécise. L'équipe espagnole l'a emporté 2-1 à domicile et devra se rendre à Londres pour la seconde manche.