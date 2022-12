Équipe de France : Adrien Rabiot dévoile un secret de Kylian Mbappé

Adrien Rabiot, le milieu de terrain de l’équipe de France, a évoqué les sorties médiatiques de la star parisienne, Kylian Mbappé.

Dans d’un entretien accordé au Média Carré, le cadre de la Juventus Turin a dévoilé une fâcheuse manie de Kylian Mbappé lors de ses passages devant la presse.

Mbappé, la voix qui change

« Kylian Mbappé m’énerve quand il change de voix pendant les interviews, a-t-il confié. Quand on est ensemble, il parle normalement. Et quand on le revoit en interview, je ne sais pas pourquoi, il change, sa voix, elle change. C’est énervant, c’est stressant. Je pense que tout le monde s’est fait la remarquer ».

Il est utile de noter que ce n’est clairement pas une pique de l’ancien parisien. Il a livré cette remarque le sourire aux lèvres. Kylian Mbappé ne manquera certainement pas de répondre à son coéquipier en équipe de France.

La star du Paris Saint-Germain évite habituellement les passages devant les médias. Il a d’ailleurs refusé à deux reprises de se présenter face à la presse en phase de groupes de la dernière Coupe du Monde.

Cette confession d’Adrien Rabiot sur son ami a fait le tour des réseaux sociaux en un temps record. Les internautes n’ont pas hésité à ressortir les images de Kylian Mbappé en conférence de presse. Et il semblerait bien que le Turinois ait raison sur ce qu’il avance. Le natif de Bondy s’exprime sur un ton solennel.