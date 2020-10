Equipe de France - Adrien Rabiot absent contre l'Ukraine mercredi

En conférence de presse ce lundi, Didier Deschamps a annoncé le forfait d'Adrien Rabiot, cas contact, pour l'amical de mercredi contre l'Ukraine.

Adrien Rabiot ne disputera pas le match amical de mercredi (21h10) contre l' , au Stade de . En tout début de conférence de presse ce lundi, le sélectionneur Didier Deschamps a annoncé le forfait du milieu de terrain de la .

"Adrien fait partie des cas contacts des personnes positives [à la Covid] a la Juve, a expliqué Deschamps. Il doit respecter le protocole sanitaire des autorités italiennes avec une période d’isolement de cinq jours et deux tests. Il nous rejoindra jeudi, ou peut-être mercredi soir."

L'ancien Parisien ne sera pas remplacé. Sa participation aux deux rencontres suivantes face au et la en Ligue des Nations les 11 et 14 octobre n'est pas remise en cause.

