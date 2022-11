Équipe de France : 12 champions du Monde passent à la trappe

12 champions du Monde 2018 n'ont pas été retenus par Didier Deschamps pour le Mondial 2022 au Qatar.

Ce mercredi, Didier Deschamps a révélé les noms des joueurs sélectionnés pour défendre le titre conquis il y a quatre ans en Russie. Mais parmi les héros de 2018, plus de la moitié ne figurent pas dans cette liste de 25 joueurs.

Deux cadres blessés

N’Golo Kanté et Paul Pogba auraient certainement eu droit à un billet pour le Qatar s’ils n’avaient pas été blessés. S’ils ne rayonnent pas autant qu’en 2018 depuis plusieurs mois, les deux milieux de terrains restent des tauliers sur et en dehors du terrain. Didier Deschamps devra donc composer avec un nouveau duo ou trio au milieu.

Alors qu’il fait les beaux jours du Bétis Séville, Nabil Fékir n’aurait pas non plus fait tâche dans cette liste, mais l’ancien Lyonnais fait face à une forte concurrence sur le front de l’attaque.

Entre blessures et manque de temps de jeu...

D’autres ont perdu leur place en équipe de France en raison de leurs trop nombreuses blessures qui les ont empêchés de jouer régulièrement au haut niveau. C’est bien sûr le cas de Samuel Umtiti, héros de la demi-finale face à la Belgique en 2018, l’ancien Barcelonais ne s’est jamais vraiment remis de sa blessure au genou et a disputé 55 matches depuis le Mondial en Russie, bien trop peu pour prétendre à une sélection. Le constat est le même pour Corentin Tolisso. Gêné par des blessures fréquentes au Bayern, il est revenu à Lyon cet été mais manque encore de rythme.

Parti à l’Atlético après son titre de champion du Monde, Thomas Lemar ne s’est jamais réellement imposé dans la capitale espagnole et a progressivement perdu sa place dans le groupe France, n’ayant plus été sélectionné depuis plus d’un an. Passé de titulaire dans un Monaco champion de France à remplaçant à l’AEK Athènes (2 matches joués cette saison), Djibril Sidibé a lui aussi perdu sa place.

Absence logique des exilés

Fin de carrière ou offre alléchante, quatre d’entre eux ont choisi de quitter l’Europe, un critère quasi éliminatoire pour Didier Deschamps. Florian Thauvin est parti rejoindre André-Pierre Gignac au Mexique et voit son compteur de sélections bloqué à 10. « Ambianceur » des Bleus en 2018, Adil Rami a ensuite voyagé en Turquie, Russie et Portugal avant de revenir en Ligue 1 à Troyes, mais n’a plus été sélectionné depuis quatre ans.

Blaise Matuidi est actuellement sans contrat après deux saisons passées en MLS sous les couleurs de l’Inter Miami. L’ancien milieu du PSG songerait à bientôt prendre sa retraite. Enfin, Steven N’Zonzi s’est exilé au Qatar du côté d’Al-Rayyan. Dernier champion du monde absent, Benjamin Mendy est actuellement jugé pour plusieurs agressions sexuelles et tentatives d’agressions sexuelles.

Les Bleus se présenteront donc avec 11 champions du Monde en titre. À titre de comparaison, l'Allemagne en avait emmené 9 en 2018 et l'Italie 8 en 2010. C'est bien moins que l'Espagne en 2014 (15) et la France en 2002 (14).