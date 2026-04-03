Fabrizio Romano, expert du mercato, a évoqué le transfert d'Enzo Fernández, la star de Chelsea, au Real Madrid cet été.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romano a déclaré : « Chelsea a annoncé, par l'intermédiaire de son entraîneur Liam Rossiner, qu'Enzo serait écarté des deux prochains matchs... C'est une décision importante, car Enzo n'est pas seulement un excellent joueur... C’est un joueur de haut niveau, décisif sur le terrain pour Chelsea, et il est le capitaine des Blues dans les moments les plus cruciaux. Par exemple, nous savons qu’Enzo, de par sa personnalité, est toujours une figure importante dans le vestiaire. »

Il a ajouté : « Chelsea estime que de nombreux événements survenus au cours des deux ou trois dernières semaines ont poussé Enzo à dépasser les bornes dans ses déclarations concernant son avenir avec les Blues, et c'est la raison de cette décision d'exclusion. »

Il a poursuivi : « C’est un moment crucial dans la relation entre Enzo et Chelsea, car il ne s’agit pas simplement d’une décision de l’entraîneur. Ce n’est pas Liam Rossinière seul qui a pris cette position, mais bien le club et l’entraîneur ensemble… Les propriétaires, les dirigeants, la direction et le staff technique aux côtés de l’entraîneur. Tous ont estimé que c’était la meilleure solution, car ils n’étaient pas satisfaits de ces déclarations. »



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Il a poursuivi : « Je reçois beaucoup de questions sur Enzo et le Real Madrid, les amis. Pour l’instant, la seule chose que nous pouvons dire, c’est que nous savons que le Real Madrid recherche des milieux de terrain pour l’été, et Enzo en fait certainement partie. »

Il a ajouté : « Au-delà de ce que le joueur a dit sur Madrid en tant que ville où il aimerait vivre, Enzo souhaite jouer en Espagne un jour, et il serait heureux un jour – je ne dis pas cet été – d’un éventuel transfert vers un grand club comme le Real Madrid. »

Il a conclu : « N’oubliez pas Chelsea dans cette histoire, après avoir déboursé une somme colossale pour recruter Enzo ; ils n’accepteront donc pas une offre ordinaire. Je vois parfois des chiffres comme 70 ou 80 millions d’euros, mais je ne pense pas que les Blues envisagent ce genre d’offres pour vendre le joueur. Il faudra donc une somme colossale, et nous devons comprendre quels types de clubs sont en mesure de conclure une transaction de cette ampleur. »



