Enzo Fernandez au Real Madrid, c'est validé !

Après avoir échoué à recruter un remplaçant pour Luka Modric ou Toni Kroos, il semble que les Merengues chercheront à renforcer leur milieu de terrain cet été, et Fernandez pourrait être leur cible.





Le joueur de 25 ans est suivi par le Real Madrid depuis son passage à River Plate, et le club s'était déjà intéressé à lui avant son transfert de Benfica à Chelsea. Auparavant, Fernandez était resté discret sur son avenir, évoquant un intérêt supposé du Paris Saint-Germain. Selon Talksport, Al-Ittihad, en Arabie saoudite, serait également intéressé, mais Fernandez n'envisagerait pas un transfert là-bas. Concernant l'intérêt du Paris Saint-Germain, Fernandez privilégierait un transfert en Liga.





Alors qu'il rejoignait la sélection argentine cette semaine, Fernandez a été interrogé sur les rumeurs l'envoyant au Real Madrid, et voici ce qu'il a déclaré.





« On verra après la Coupe du Monde. Pour l'instant, aucune discussion n'a eu lieu. Honnêtement, rien du tout [avec le Real Madrid]. Je me concentre sur Chelsea et sur les derniers matchs de la saison. »





Un transfert séduit Fernandez





Le Real Madrid n'a encore entrepris aucune démarche officielle pour recruter Fernandez, mais il figure parmi les joueurs ciblés pour cet été. Malgré l'absence de progrès, Talksport affirme que Fernandez serait ouvert à un transfert de rêve au Real Madrid. Mécontent du limogeage d'Enzo Maresca, il souhaite jouer régulièrement en Ligue des Champions, ce qui n'est pas garanti à Chelsea. Le club madrilène ne s'inquiète pas outre mesure de cette situation, car Fernandez est sous contrat jusqu'en 2030 et serait prêt à lui proposer un nouveau contrat plus avantageux.