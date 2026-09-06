Enzo Fernandez a trouvé avec Maresca ce que le Real Madrid lui avait refusé

Le transfert d'Enzo Fernández à Manchester City n'a pas été qu'une simple nouvelle opération sur le marché des transferts : il est venu offrir au joueur argentin l'occasion de retravailler avec l'entraîneur Enzo Maresca, l'homme qui semble bien connaître ce dont un milieu de terrain a besoin pour donner le meilleur de lui-même.

Fernández, devenu le troisième joueur ayant généré le plus de valeur financière en transferts dans l'histoire du football, pour un total de 310 millions d'euros, a trouvé en Maresca un facteur décisif dans le choix de sa nouvelle destination, après ne pas avoir obtenu la réponse qu'il attendait du Real Madrid. Neymar et Romelu Lukaku occupent la tête de la liste des joueurs ayant généré le plus de revenus en transferts, pour une valeur respective de 400 et 375 millions d'euros.

La relation entre Fernández et Maresca s'était nouée durant la période où l'entraîneur italien officiait à Chelsea, où il avait réussi à construire un lien fort avec le joueur, tant sur le plan sportif que personnel. C'est pourquoi, lorsque Maresca a quitté le club londonien, l'avenir de Fernández est devenu incertain, d'autant que le joueur cherchait une nouvelle étape dans sa carrière.

À ce stade, le Real Madrid est apparu comme une destination possible pour le joueur argentin, mais le club espagnol n'a pas manifesté un intérêt comparable au souhait de Fernández de rejoindre ses rangs, si bien que la destination du joueur s'est finalement tournée vers Manchester City.

L'intérêt de City pour Fernández est né d'une volonté claire de Maresca, qui voulait retrouver le joueur dont il connaît bien les qualités, avant que la direction du club anglais ne parvienne à boucler l'opération pour 145 millions d'euros, selon un rapport d'«AS».

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Ainsi, Fernández a trouvé à Manchester City ce qu'il n'avait pas trouvé au Real Madrid : un entraîneur qui croit en ses qualités et souhaite s'appuyer sur lui dans le cadre de son nouveau projet. Le joueur n'a pas tardé à envoyer ses premiers signaux positifs, après avoir été titularisé de manière surprenante face à Coventry City, où il a délivré une passe décisive qui a contribué au but victorieux inscrit par Erling Haaland.

Fernández avait rejoint Manchester City dans le cadre d'un transfert atteignant 125 millions de livres sterling, égalant le record du transfert le plus cher de l'histoire du football anglais, pour entamer un nouveau chapitre sous la houlette de Maresca, qui mise sur sa capacité à remodeler le milieu de terrain de l'équipe après le départ de plusieurs noms importants.

Pour Fernández, la nouvelle aventure s'annonce tout à fait différente : après ne pas avoir trouvé la porte qu'il souhaitait au Real Madrid, il a trouvé à Manchester City un entraîneur qui le connaît et lui fait confiance, ce qui pourrait bien être le facteur dont il a besoin pour prouver que sa grande valeur sur le marché des transferts peut aussi se traduire par un véritable impact sur le terrain.