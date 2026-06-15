Lundi soir, à Seattle, la Belgique a évité de justesse la défaite en Coupe du monde nord-américaine, partageant les points avec l’Égypte (1-1). Les Pharaons, un instant proches d’un succès historique, ont finalement été rejoints par les Diables Rouges grâce à un csc de Mohamed Hany, provoqué par Romelu Lukaku, entré en jeu.

Au Seattle Stadium, les Belges alignaient Kevin De Bruyne, Jérémy Doku et Leandro Trossard en soutien de l’attaquant Charles De Ketelaere, tandis que l’Égypte s’appuyait sur sa star Mohamed Salah, en célébration de ses 34 ans. De Bruyne a d’ailleurs failli ouvrir le score dès l’entame d’un tir qui a frôlé les montants.

Le sélectionneur Rudi Garcia voyait son équipe subir : les Pharaons provoquaient faute sur faute et étouffaient les rares offensives belges. Après les cartons jaunes de Mostafa Attia et Timothy Castagne, les Africains accentuaient leur emprise sur le match.

Cette domination a été récompensée après vingt minutes. Emam Ashour a déboulé depuis l’aile et a envoyé un tir puissant, rasant, dans le coin, hors de portée de Thibaut Courtois : 0-1. C’était son premier but pour l’Égypte, et d’emblée un but crucial.

Les Belges butent alors sur une défense égyptienne bien organisée : Trossard gaspille plusieurs occasions et Doku, étouffé, ne parvient pas à se mettre en valeur. Juste avant la mi-temps, Courtois maintient son équipe dans le match grâce à une parade remarquable sur une frappe d’Omar Marmoush.

Après la pause, les Belges ont accentué la pression. De Bruyne a trouvé le poteau sur un beau coup franc et Youri Tielemans a tiré juste à côté. Dans l’autre camp, Ashour a manqué l’occasion d’aggraver le score en expédiant un rebond bien au-dessus du cadre.

À la 65e minute, Rudi Garcia lance Lukaku. L’attaquant fait immédiatement la différence : 22 secondes après son entrée, il obtient un csc de Mohamed Hany sur un centre de Thomas Meunier (1-1).

Dans les dernières minutes, les Belges ont maintenu la pression. Le remplaçant Brandon Mechele a failli offrir la victoire à la 83e minute, mais son coup de tête, suite à un coup franc repoussé, a été brillamment repoussé par le gardien égyptien. Les deux équipes ont ensuite eu encore des occasions, mais le match s'est conclu sur un score de parité.

Belges et Égyptiens entament ainsi la Coupe du monde avec un point dans le groupe G. Mardi à 3 h du matin (heure néerlandaise), l’Iran et la Nouvelle-Zélande s’affronteront à leur tour pour clore cette première journée.