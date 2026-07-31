Le nom d'Ali Majrashi, joueur d'Al-Ahli en Arabie saoudite, s'est transformé en sujet de conversation majeur parmi les supporters ces derniers jours, après la poursuite de son absence du stage de préparation de l'équipe au Portugal, sans aucune explication officielle de la part de la direction du club ni du joueur lui-même, ce qui a ouvert la porte à un flot de spéculations et de rumeurs.

La controverse s'est intensifiée après la fin des vacances des joueurs internationaux d'Al-Ahli ayant participé avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde 2026, puisque Firas Al-Buraikan, Ziyad Al-Johani et Abdulrahman Al-Sanabi ont rejoint le stage de l'équipe, tandis que Majrashi est resté hors de la liste, sans annonce officielle expliquant les raisons de cette absence.

Avec la poursuite du silence, des récits divergents se sont répandus sur les réseaux sociaux : certains ont lié l'absence du joueur à un litige juridique, d'autres sont allés jusqu'à affirmer qu'il refusait de rejoindre les entraînements en prévision d'un transfert vers l'un des rivaux, que ce soit Al-Hilal ou Al-Nassr, faisant de cette histoire un terrain propice aux interprétations.

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Mais jusqu'à présent, il n'existe aucune preuve officielle confirmant la véracité de l'un de ces récits. Ce qui est frappant, c'est même que de nombreux journalistes connus pour leur proximité avec le club ont observé le silence, se contentant d'appeler au respect de la vie privée du joueur et à ne pas relayer d'informations non vérifiées.

Dès lors, la véritable crise ne semble pas résider dans l'absence de Majrashi elle-même, mais dans l'absence d'information. Plus Al-Ahli tarde à clarifier la situation, plus la place laissée aux conjectures s'élargit, et les rumeurs se transforment pour certains en faits avérés, bien qu'elles ne reposent sur aucune source officielle.

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Le calendrier de cette absence accroît par ailleurs la sensibilité de la situation, puisqu'elle intervient avant le lancement d'une saison au cours de laquelle Al-Ahli entend jouer la compétition sur tous les titres, ce qui fait de toute absence injustifiée de l'un des éléments clés un objet d'attention considérable, aussi bien de la part des supporters que des médias.

Au final, Ali Majrashi reste celui qui aura le dernier mot pour mettre fin à cette polémique, que ce soit en réapparaissant au sein du stage d'Al-Ahli ou en clarifiant la réalité de ce qui se passe. Jusque-là, l'histoire restera suspendue entre des récits contradictoires, tandis que la vérité demeurera absente et que tous les propos qui circulent resteront de simples rumeurs dont la véracité n'a pas été établie.