Entre réalité et fiction : Ronaldo est-il devenu un fardeau pour Al-Nassr ?

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a fait l'objet de vives critiques ces dernières heures, après la défaite de « l'équipe mondiale » face à Al-Ittihad sur le score de 2-1 lors du clasico de la cinquième journée de la Roshn Saudi League, la star portugaise ayant échoué à faire la différence dans l'un des matchs les plus importants de l'équipe cette saison.

Les critiques ne se sont pas limitées à évoquer l'absence de but, mais sont allées jusqu'à remettre en question la capacité de Ronaldo à aider Al-Nassr comme l'équipe en a actuellement besoin, notamment avec l'âge qui avance et l'évolution des exigences du football moderne, ce qui soulève une question importante : Ronaldo est-il réellement devenu un poids pour Al-Nassr ?

Ronaldo : décisif lorsque le ballon arrive dans la surface de réparation

Il est difficile de contester les qualités de buteur de Ronaldo, en particulier à l'intérieur de la surface de réparation. Il reste l'un des joueurs les plus aptes à exploiter les demi-occasions et à transformer les rares ballons en buts, et il possède une grande expérience dans la gestion des matchs qui nécessitent un joueur capable de trancher sur les petits détails.

À lire également : Né dans la souffrance : Vicente va-t-il rééditer le « miracle vert » avec Al-Ittihad ?

Mais le problème pour Al-Nassr ne concerne pas seulement ce que fait Ronaldo lorsqu'il a le ballon, mais ce qui se passe lorsque l'équipe perd le ballon. Le style de jeu moderne exige de tous les joueurs qu'ils participent au pressing et se déplacent pour fermer les angles de passe, une chose devenue plus difficile pour Ronaldo avec l'âge qui avance.

C'est là qu'apparaît le véritable dilemme : lorsque Al-Nassr veut presser fortement l'adversaire dès l'avant, l'équipe est appelée à couvrir l'espace où Ronaldo ne peut plus assurer les mêmes rôles défensifs qu'il assumait au cours de ses années précédentes, si bien que sa présence dans le système de pressing peut se transformer en un point que l'adversaire peut exploiter.

Le problème réside dans le système, et pas seulement dans les buts

Lorsqu'Al-Nassr défend haut ou tente de récupérer rapidement le ballon, l'équipe a besoin d'un pressing collectif simultané, et si l'un des éléments de la ligne offensive n'est pas en mesure d'exécuter ce pressing avec la même intensité, l'adversaire peut sortir du pressing plus facilement, ce qui peut exposer le reste des joueurs de l'équipe à des espaces plus grands et à un effort supplémentaire pour compenser ce manque.

Vous pouvez débattre des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

Cela ne signifie pas nécessairement que Ronaldo n'est plus un joueur capable de faire la différence, mais que la manière de l'utiliser est devenue plus importante que jamais. Si l'équipe veut qu'il soit un attaquant à l'intérieur de la surface et capable d'exploiter les occasions, il serait peut-être préférable de bâtir le système autour de cette qualité plutôt que de lui demander des rôles qui ne conviennent pas à ses capacités actuelles.

C'est pourquoi qualifier Ronaldo de « poids » exige une certaine nuance : il peut être un poids dans un système reposant sur un pressing haut et continu, mais il demeure en revanche une arme extrêmement dangereuse si Al-Nassr parvient à lui faire parvenir le ballon dans les zones où il excelle à se déplacer.

Le véritable problème pour Ange Postecoglou est de trouver l'équilibre entre tirer parti de Ronaldo comme attaquant décisif et ne pas laisser sa présence affecter négativement l'organisation défensive de l'équipe. Si l'entraîneur parvient à trouver cette solution, la star portugaise pourrait retrouver son influence sans qu'Al-Nassr ait à renoncer à son style offensif.