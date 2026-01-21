Entre le Real Madrid et Xabi Alonso, le choix étonnant de Gareth Bale

Le quintuple vainqueur de la Ligue des champions estime que la pression unique du Santiago Bernabéu exige un manager capable de gérer les egos fragiles plutôt qu'un simple entraîneur tactique, une nuance qui, selon lui, a été fatale à son ancien collègue.

Alonso, limogé il y a un peu plus d'une semaine, arrivait auréolé d'une excellente réputation après son succès historique au Bayer Leverkusen. Cependant, malgré 13 victoires lors des 14 premiers matchs sous sa direction, son aventure sur le banc madrilène a rapidement tourné au fiasco, menant à son limogeage après la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone et à une avalanche de questions sur les causes de cet échec.

Intervenant sur TNT Sports, Bale a livré une analyse sans détour. Le Gallois, qui a passé une décennie faste mais souvent tumultueuse au Real Madrid, a affirmé que les compétences requises pour réussir dans ce club sont fondamentalement différentes de celles exigées par la quasi-totalité des autres clubs du monde.

« C'est un entraîneur incroyable », a déclaré Bale. « Il a remporté tous les titres qu'il a remportés au Bayer Leverkusen, il a accumulé les trophées, il a dirigé l'équipe de façon remarquable. Mais au Real Madrid, on n'a pas besoin d'être un simple entraîneur, on a besoin d'être un véritable manager. »

L'analyse de Bale repose essentiellement sur le profil des joueurs qui composent le vestiaire du Bernabéu. Historiquement, le Real Madrid s'est construit sur la philosophie des « Galactiques », en réunissant les stars les plus talentueuses et les plus chères de la planète. Selon Bale, ces joueurs n'ont pas besoin d'être microgérés ; ils requièrent une approche délicate.

« Il faut savoir gérer les egos dans le vestiaire », a expliqué Bale. « Il faut savoir les ménager. »

La relation entre Alonso et Vinicius Junior était particulièrement tendue. Les choix de l'entraîneur de reléguer le Brésilien sur le banc à plusieurs reprises ont engendré des tensions entre les deux hommes, et l'attaquant aurait même déclaré vouloir quitter le club après sa réaction excessive lors de son remplacement contre Barcelone.