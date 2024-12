Entre Kvaratskhelia et Leao, le Barça a fait son choix

Barcelone cherche toujours à recruter un ailier gauche de premier ordre l'été prochain, après avoir raté Nico Williams lors du dernier mercato.

Deux des noms qui ont été évoqués pour remplir cette description sont les stars de la Serie A Khvicha Kvaratskhelia et Rafael Leao.

Le premier est actuellement en conflit contractuel avec Naples et devrait coûter au moins 80 millions d'euros l'été prochain, mais cela impliquerait une négociation avec le propriétaire Aurelio de Laurentiis, qui est notoirement difficile à négocier. Cependant, Sport affirme qu'il est considéré comme une option plus viable que Leao de l'AC Milan, qui n'est actuellement pas dans les meilleurs termes avec l'entraîneur Paulo Fonseca.

Le quotidien catalan note que les deux seraient désireux de rejoindre les Blaugrana, mais Kvaratskhelia serait plus viable économiquement en raison de ses exigences salariales, et a également l'avantage d'être le plus jeune des deux. Leao était lié à un départ l'été dernier, mais Milan aurait demandé plus de 150 millions d'euros.

L'article ne mentionne pas Nico Williams, qui serait toujours leur premier choix pour le poste l'été prochain. Cependant, tout transfert pour lui dépend de la priorité de l'ailier basque pour Barcelone l'été prochain. De même, tout cela est hypothétique pour le moment, Barcelone étant toujours bien au-dessus de sa limite salariale et limité dans sa capacité d'investissement.