Entre Haaland et Mbappé, le Real Madrid a choisi le remplaçant de Benzema

Le Real Madrid a écarté Kylian Mbappé et choisi Erling Haaland pour succéder à Karim Benzema, selon AS.

Benzema a été sacré Ballon d'Or lundi, après une saison 2021-22 sensationnelle au cours de laquelle il a été l'homme clé des triomphes en Ligue des champions et en Liga.

Mais Benzema aura 35 ans avant la fin de l'année et, même s'il devrait prolonger son contrat qui expire cette saison, Madrid doit trouver un successeur le plus tôt possible.

Le successeur choisi était initialement Mbappé, qui devait rejoindre Madrid sur un transfert gratuit l'été dernier.

Mais le Français est ensuite revenu sur sa parole et a renouvelé son contrat avec le PSG.

Bien qu'il ait été question de relancer un mouvement pour Mbappé en 2023, AS rapporte que ce n'est pas le cas.

En fait, la publication espagnole affirme que le Bondynois a été définitivement écarté et qu'au lieu de cela, Madrid se concentrera sur Haaland pour en faire son prochain numéro 9 après Benzema.

Haaland a une clause libératoire dans son contrat avec Man City qui prend effet à l'été 2024 et qui vaut 200 millions d'euros.

Selon The Athletic, cette clause libératoire n'est valable que pour les clubs en dehors de la Premier League.

Il est également rapporté que la clause libératoire diminuera chaque année après son activation en 2024.

Haaland a été transféré du Borussia Dortmund à Man Utd pour 60 millions d'euros cet été.

Le Norvégien a refusé le Real Madrid et le FC Barcelone pour rejoindre les champions d'Angleterre.

Haaland a connu un début de saison 2022-23 sensationnel, battant record sur record et marquant 20 buts lors de ses 13 premiers matchs avec son nouveau club.

On pense également que Haaland ne se voit pas rester à City sur le long terme, et qu'il aimerait rejoindre Madrid en 2024 ou 2025.