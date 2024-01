Entre Haaland et Mbappé, le choix étonnant de Pedri

Lors d'une interview avec le streamer Ibai Llanos, Pedri s'est confié sur les joueurs qu'il admire le plus.

Il y a quelques années, le FC Barcelone pouvait facilement recruter les meilleurs joueurs d'Europe. Toutefois, en raison de ses problèmes financiers persistants, cela n'est plus possible et le département sportif du club doit désormais faire preuve d'une grande prudence quant à l'utilisation de l'argent pour les nouvelles recrues.

Lors d'une interview avec le streamer Ibai Llanos, Pedri s'est confié sur les joueurs qu'il admire le plus. Comme il l'avait déjà fait auparavant, Pedri a déclaré que son idole était Andres Iniesta, mais il a également admis que Guti était l'un de ses joueurs préférés et que le capitaine de Gérone Aleix Garcia faisait partie de son équipe de rêve, tout comme le gardien de but de Barcelone Inaki Pena, le milieu de terrain de Valence Pepelu et l'attaquant de l'Athletic Club Gorka Guruzeta.

Quid de Robert Lewandowski ? Llanos a demandé à Pedri s'il pouvait signer un seul joueur au monde pour le FC Barcelone, et son choix s'est porté sur Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City. "Pour le Barça, je signerais Haaland. C'est un cyborg. Il marque beaucoup de buts. Lewandowski ne tiendra pas jusqu'à 60 ans. Julian Alvarez joue aussi très bien, 'l'araignée', c'est un très bon joueur". Aucune trace de Kylian Mbappé donc...