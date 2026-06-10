Entre crainte et espoir… Les détails d'un plan que Barcelone préfère garder secret

La Coupe du monde 2026 débute demain, jeudi, dans un contexte d’attente mondiale pour la plus grande édition de l’histoire de la compétition. En Espagne toutefois, la question majeure se résume à un nom : comment va Lamine Yamal, et quand sera-t-il prêt à revêtir le maillot de « La Roja » cet été aux États-Unis ?

Les coéquipiers de Yamal débuteront lundi face au Cap-Vert pour le premier acte du groupe H, également composé de l’Arabie saoudite et de l’Uruguay. Tout indique que, si le jeune attaquant est aligné dès l’entame, son temps de jeu se comptera en minutes plutôt qu’en heures.

Selon l’émission « Què T’hi Jugues ! » de la radio SER Catalunya, le joueur est en bonne santé, le moral au beau fixe et s’investit pleinement dans son programme de rééducation. Après des semaines délicates, marquées par sa lésion aux ischio-jambiers en fin de saison 2025-2026, il évoque désormais « une lueur d’espoir au bout du tunnel ».

La rupture du tendon d’Achille subie en avril a été un véritable cauchemar pour le jeune ailier, au point qu’il a avoué : « J’avais peur que la blessure soit grave et me fasse manquer la Coupe du monde. »

Le soulagement est intervenu lorsque les médecins ont confirmé l’intégrité du ligament, permettant au joueur de commencer aussitôt sa rééducation avec le staff médical. Depuis, le FC Barcelone et la Fédération espagnole travaillent main dans la main pour optimiser son retour, sous la supervision du kinésithérapeute des Roja, Fernando Galán, qui assure également un suivi quotidien pour le club catalan en tant que consultant externe.

À Madrid, le sélectionneur Luis de la Fuente reste prudent, comme il l’a rappelé lors de sa dernière conférence de presse : « Si tout se passe normalement, comme c'est le cas jusqu'à présent, Lamine devrait être prêt pour le match du 15 juin, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'il jouera. Nous évaluerons la situation en temps voulu. » Cette déclaration reflète l'équilibre délicat entre le besoin de l'Espagne de compter sur son talent et la crainte de Barcelone d'une nouvelle rechute.

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Cette prudence a poussé le club catalan à formuler des recommandations précises, dévoilées par le journal AS : ne pas aligner Yamal d’entrée de jeu, puis de le faire entrer « 15 minutes contre le Cap-Vert, avant de lui accorder entre 45 et 65 minutes face à l’Arabie saoudite ». D’autres sources confirment que le club « demande que l’ailier ne joue pas plus d’un quart d’heure le 15 juin contre le Cap-Vert, puis une mi-temps ou 60 minutes contre l’Arabie saoudite le 21 ».

Le protocole est donc simple : un bref test contre le Cap-Vert, une montée en puissance face à l’Arabie saoudite, puis, si tout se passe bien, une pleine préparation pour l’affiche décisive contre l’Uruguay le 27 juin. Selon des sources fédérales, un accord de principe exclurait même le joueur des deux premières sorties face au Cap-Vert et à l’Arabie saoudite, afin qu’il soit à 100 % pour l’Uruguay.

Le joueur, impatient de tester son pied, accepte toutefois ce calendrier prudent, convaincu qu’une reprise progressive est la clé d’un retour en confiance. Alors que la Coupe du monde débute jeudi dans trois pays, l’Espagne ne fait pas de son prodige un sauveur dès l’entame, mais un atout qu’elle préserve pour la phase à élimination directe.