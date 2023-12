Entre Benzema et Suarez, le choix étonnant d'Endrick

Interrogé par Marca sur l'attaquant le plus complet, Endrick Felipe a cité Benzema en exemple, mais apprécie plus Suarez.

Le Real Madrid va probablement se mettre en quête d'un attaquant vedette l'été prochain, puisqu'il n'a recruté que Joselu Mato pour remplacer Karim Benzema cette saison, s'en remettant plutôt à Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Jude Bellingham pour résoudre les problèmes en attaque en tant que trio. Pourtant, l'avenir de sa ligne d'attaque est déjà en marche et Endrick Felipe a pris exemple sur l'un des adversaires les plus détestés des Madrilènes.

Interrogé par Marca sur l'attaquant le plus complet, Endrick Felipe a cité Benzema en exemple, ce qui montre à quel point il est une grande perte pour le club madrilène. "Karim Benzema a toutes les qualités pour être l'attaquant parfait, même s'il est actuellement en Arabie Saoudite, il a joué pour le Real Madrid pendant de nombreuses années. Il sait parfaitement comprendre le jeu, c'est un joueur spectaculaire dans tous les sens du terme. C'est le meilleur attaquant du monde depuis longtemps. Harry Kane et Haaland ont les qualités parfaites pour être l'attaquant idéal dont vous parlez".

Enrick a grandi en s'inspirant de l'un des plus grands rivaux du Real, l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid, Luis Suarez. Ce deernier s'est d'ailleurs rapproché d'Endrick lorsqu'il jouait à Gremio l'année dernière. "Suarez ? J'ai vu beaucoup de matches avec Barcelone. Je me souviens surtout d'un but contre le PSG après avoir battu Thiago Silva et David Luiz. J'ai appris beaucoup de choses de lui et il a beaucoup apporté au football brésilien."