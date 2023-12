Entraineur de l'année, Guardiola déjà sacré ?

Pep Guardiola et Sarina Wiegman figurent parmi les nominés au titre de meilleur entraîneur masculin et féminin de la FIFA pour 2023.

Chez les hommes, Guardiola a mené Manchester City à un triplé historique la saison dernière en remportant la Premier League, la première Ligue des champions du club et la FA Cup.

Inzaghi, l'entraîneur de l'Inter Milan, a mené son équipe jusqu'à la Coppa Italia 2022-23 et a perdu contre City en finale de l'UCL, tandis que Spalletti a permis à Naples de remporter sa première Serie A depuis 1990 et d'atteindre les quarts de finale de l'UCL pour la première fois de son histoire.

Dans le domaine du football féminin, Jonatan Giraldez a mené le FC Barcelone à un triplé continental la saison dernière, Emma Hayes a mené Chelsea à un doublé coupe-championnat et Sarina Wiegman a poursuivi sa superbe carrière en Angleterre, où les Lionnes ont atteint la finale de la Coupe du monde 2023.

Les critères de sélection des entraîneurs de l'année comprennent les performances et le comportement général de leurs équipes sur et en dehors du terrain. Les votes sont décidés par les représentants des médias, les entraîneurs et les capitaines des équipes nationales. L'année dernière, Lionel Scaloni a remporté le prix pour les hommes après le triomphe de l'Argentine à la Coupe du monde et Wiegman a remporté le prix pour les femmes après la victoire de l'Angleterre à l'Euro 2022 - c'est la troisième fois qu'elle remporte ce prix.

Giraldez, 32 ans, a mené le FC Barcelone au triplé lors de la saison 2021/22. En 70 matches de championnat sur trois saisons, son équipe n'a perdu qu'une seule fois.

Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone, et Ange Postecoglou, anciennement du Celtic et aujourd'hui de Tottenham, étaient également en lice pour ce prix en septembre, mais n'ont pas été retenus. Le lauréat de ces illustres prix sera révélé lors d'une cérémonie à Londres le 15 janvier 2024.