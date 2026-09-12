Enrique sur les critiques visant sa star : regardez Dembélé et Barcola

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a tenu à défendre son défenseur ukrainien Illia Zabarnyi, affirmant que les critiques adressées aux joueurs de l'équipe sont normales dans un club de la dimension du club français.

Luis Enrique s'est exprimé lors d'une conférence de presse, ce samedi, avant la rencontre face à Brest demain dimanche, dans le cadre du Championnat de France, où il a été interrogé au sujet des critiques visant Zabarnyi, qui dispute sa deuxième saison avec le Paris Saint-Germain après son transfert au club à l'été 2025 pour plus de 60 millions d'euros.

Zabarnyi a été titularisé pour la deuxième fois cette saison lors de la rencontre face au Slovan Bratislava, mercredi dernier, en Ligue des champions, qui s'est soldée par une victoire du Paris Saint-Germain 6-1.

Luis Enrique a déclaré, selon les propos rapportés par la chaîne RMC : « Les critiques ? C'est normal. Si vous vous souvenez, c'est normal. Quand on est dans un club comme le Paris Saint-Germain, il y aura toujours des critiques. »

Il a ajouté : « Même si tu gagnes 6-1, tu trouveras des critiques envers les joueurs. C'est très positif qu'il y ait ce bruit, car cela signifie que nous sommes dans un grand club. »

Luis Enrique évoque des exemples passés

L'entraîneur espagnol ne s'est pas contenté de défendre Zabarnyi, il a également cité un certain nombre de joueurs du Paris Saint-Germain qui ont, eux aussi, essuyé des critiques par le passé, avant de connaître de grands succès avec l'équipe.

Il a expliqué : « Je me souviens des critiques dont ont fait l'objet Barcola, Dembélé, Doué, et bien sûr Luis Enrique », en faisant également référence à lui-même.

Il a poursuivi : « C'est normal. Je pense que les choses se passent simplement comme ça. Nous devons apprécier le fait que nous sommes l'un des meilleurs clubs du monde. Je suis très heureux de mon effectif. »

Zabarnyi avait disputé 37 matches avec le Paris Saint-Germain lors de sa première saison avec l'équipe toutes compétitions confondues, mais il n'a pas réussi à s'assurer une place de titulaire permanente dans l'axe de la défense, face à la concurrence de Marquinhos et Willian Pacho.

Un début difficile pour Paris

Les déclarations de Luis Enrique interviennent à un moment où le Paris Saint-Germain traverse un début poussif en Championnat de France, après n'avoir récolté que deux points lors des trois premières journées.

L'équipe s'est inclinée face à Lens en Trophée des champions, dans un match que Zabarnyi avait débuté comme titulaire, avant que le défenseur ukrainien ne reste sur le banc lors des matches de championnat face à Monaco, qui s'est soldé par une défaite de Paris 1-2, ainsi que face à Lille et Rennes, qui se sont terminés sur un match nul 2-2.

Zabarnyi n'a jusqu'à présent disputé aucun match en Championnat de France cette saison, malgré son apparition comme titulaire face au Slovan Bratislava en Ligue des champions.

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