Dans un climat relativement serein, le Paris Saint-Germain peaufine sa préparation en vue du match décisif qui l’oppose à Liverpool à Anfield, alors que tous les regards sont tournés vers la suite de la campagne européenne du club.

Les Parisiens se présenteront chez les Reds mardi, forts de leur avantage acquis à l’aller (2-0), avec l’intention de valider leur billet pour le dernier carré.

Selon L’Équipe, le week-end a été calme au sein du groupe parisien avant son départ pour l’Angleterre.

Le groupe de Luis Enrique a quasiment validé son billet pour le dernier carré de la Ligue des champions après son succès 2-0 au match aller à Paris.

Les hommes d’Enrique retrouveront le terrain d’entraînement ce lundi à Anfield, en prévision du match retour programmé demain mardi dans le cadre des quarts de finale de la compétition continentale.

Selon le quotidien, le onze parisien pourrait même enregistrer le retour de Bradley Barcola, rétabli de son entorse à la cheville droite subie face à Chelsea (3-0) le 17 mars.

Ces conditions, souligne le quotidien, sont relativement idéales pour Luis Enrique, qui pourra aligner pour la première fois cette saison le même onze de départ lors de deux rencontres consécutives.

Ce privilège est rendu possible par le report, décidé par la Fédération française de football, de la rencontre de championnat contre Lens, initialement programmée samedi dernier et désormais fixée au 13 mai.

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Pour le match aller, le Paris Saint-Germain a aligné le onze suivant :

Gardien : Matveï Savonov.

Défense : Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes.

Milieu : Zaire-Emery, João Neves, Vitinha.

Attaque : Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué.