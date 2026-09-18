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Traduit par

Enrique évasif sur le Ballon d'Or et déçu par l'exclusion du joyau de Paris

Ballon d'Or
Marseille vs Paris Saint-Germain
Marseille
Paris Saint-Germain
Ligue 1
Luis Enrique
Désiré Doué
France

Doué mérite de figurer parmi les candidats au Ballon d'Or

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est exprimé au sujet de la course au Ballon d'Or, avant le match de son équipe face à Marseille, après-demain dimanche, en championnat de France.

Le journal AS a rapporté les déclarations d'Enrique lors de la conférence de presse, où le technicien espagnol a affirmé que le club français n'avait aucune stratégie concernant le trophée du Ballon d'Or.

Enrique n'a pas voulu trancher sur sa position au sujet du Ballon d'Or, ni désigner un favori pour le remporter, mais il a assuré souhaiter que le trophée revienne à l'un des joueurs du Paris Saint-Germain.

Il a poursuivi : « Une stratégie ? Notre plan, c'est de remporter les matchs importants. Voilà notre stratégie. En tant que club, nous n'avons rien décidé. Nous sommes heureux d'avoir 10 joueurs parmi les 30 nommés pour le Ballon d'Or. »

Il a ajouté : « Si nous avions la possibilité de décider, nous aurions peut-être aussi mis Doué sur la liste. Pourquoi Doué n'a-t-il pas été nommé ? Nous défendons toujours nos joueurs. Nous méritons que le Ballon d'Or revienne à l'un d'entre eux. »

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Il a souligné : « Qui remportera le Ballon d'Or ? En tant que club, nous espérons qu'il sera remporté par l'un des joueurs du Paris Saint-Germain. Nous cherchons à protéger nos joueurs. »

Il a expliqué : « Paris favori face à Marseille ? Il n'y a pas de favori, surtout lorsqu'on dispute un Clasico. Nous avons l'habitude de voir des équipes données favorites, puis perdre leurs matchs. »

Il a ajouté : « Après avoir analysé le match de la semaine dernière face à Brest, je dois dire une chose : ce n'était pas notre pire match, mais c'était le moins abouti des quatre rencontres que nous avons disputées. »

Il a poursuivi : « Face à Monaco, nous avons livré un match superbe et nous avons perdu. Et à Rennes et à Lille, nous méritions mieux. Le match de Brest a été le moins abouti, mais c'était le cas parce qu'ils ont très bien joué. Voilà l'analyse que je peux faire. »

Il a poursuivi : « Un message à Bruno Genesio, l'entraîneur de Marseille ? Je ne peux pas lui souhaiter bonne chance dimanche, car c'est l'entraîneur de l'adversaire. Je peux lui souhaiter bonne chance à l'avenir, mais dimanche, je ne le lui souhaiterai pas. »

Il a insisté : « Nous allons disputer un match compliqué face à Marseille, qui a changé d'entraîneur et vu partir de nombreux joueurs ; nous devons être prêts à tous les scénarios. »

Il a conclu : « Doué est un joueur épatant, et c'est formidable d'avoir un joueur avec cet état d'esprit. Il a débuté titulaire et je pense qu'il a été titulaire dans la plupart des matchs de ce début de saison. Je suis heureux de ce que je vois de lui. »

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