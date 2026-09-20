Le Paris Saint-Germain a signé une victoire difficile sur la pelouse de l'Olympique de Marseille sur le score de 2-1, lors de la cinquième journée du championnat de France, au terme d'un match durant lequel les locaux ont résisté pendant plus d'une heure avant que le club parisien ne fasse la différence.

Marseille a livré une première période solide malgré une entame de match marquée par 3 défaites consécutives, parvenant à contenir le danger parisien, une équipe qui a manqué d'efficacité devant le but.

De Lange a repoussé une frappe de Nuno Mendes, tandis que la tentative d'Ousmane Dembélé est passée juste au-dessus de la barre.

Marseille a gâché une occasion précieuse d'ouvrir le score à la 38e minute, après que Neal Maupay eut échoué à convertir un penalty, alors qu'Amine Gouiri a réclamé un penalty à la suite d'un contact avec Désiré Doué dans la surface, mais l'arbitre François Letexier n'a signalé aucune faute.

En seconde période, Marseille a continué de gâcher des occasions, avant que Paris n'exploite l'une de ses attaques pour ouvrir le score à la 66e minute, lorsque Ferran Torres a dévié de la tête un centre de Désiré Doué au fond des filets, seulement 7 minutes après son entrée en jeu.

Marseille ne s'est pas avoué vaincu et Ángel Gomes est parvenu à égaliser à la 72e minute après un dribble sur Pacho, mais sa joie n'a pas duré longtemps, car Marquinhos a redonné l'avantage au Paris Saint-Germain deux minutes plus tard seulement, en profitant d'un centre de Nuno Mendes.

La tâche de Marseille s'est encore compliquée après le carton rouge reçu par Timothy Weah, à la suite d'un second avertissement pour avoir volontairement fait faute sur Nuno Mendes.

Malgré l'infériorité numérique, Marseille a tenté de revenir dans les dernières minutes, sans parvenir à égaliser, permettant au Paris Saint-Germain de décrocher sa deuxième victoire consécutive en championnat de France, tandis que Marseille a concédé sa quatrième défaite de suite, en dépit de la solide prestation livrée pendant de longues périodes du match.