Enrique crie avant la Supercoupe d'Europe : je n'ai pas de joueurs

Le Paris Saint-Germain vit une préparation exceptionnelle avant la finale de la Supercoupe d'Europe face à Aston Villa, dans un contexte marqué par le retour tardif d'un grand nombre de ses joueurs en raison de leur participation à la Coupe du monde, ce qui a placé Luis Enrique devant un défi inhabituel avant le premier test officiel de la nouvelle saison.

Le club français se prépare à affronter Aston Villa, dirigé par Unai Emery, demain mercredi, dans la ville autrichienne de Salzbourg, à la recherche d'un départ solide pour une nouvelle saison durant laquelle il ambitionne de continuer à collectionner les titres.

Luis Enrique : nous entamons la saison par une finale

Luis Enrique a souligné l'importance du match, malgré les conditions difficiles qui ont précédé la rencontre, déclarant : « C'est le premier match officiel de la saison, et c'est donc très important pour nous. J'espère que nous parviendrons à reproduire ce que nous avons fait l'année dernière, et que nous serons capables de rivaliser et de nous battre pour remporter la Supercoupe. »

Le technicien espagnol a indiqué, lors d'une conférence de presse, que le début de la saison actuelle ressemble beaucoup à celui de la saison passée, en raison de la difficulté de la préparation liée au calendrier des matchs internationaux, précisant que le staff technique n'a pas disposé du temps suffisant pour travailler avec l'ensemble du groupe.

À propos du début de saison, il a déclaré, selon le quotidien espagnol « AS » : « J'ai eu presque toute la période de repos durant l'été. Nous nous sentons désormais revigorés et heureux de reprendre, et nous travaillons à récupérer les joueurs progressivement. Débuter la saison par une finale signifie que nous avons réalisé un bon travail la saison dernière, et notre objectif est d'offrir le meilleur niveau possible. »

« Nous voulons gagner à nouveau, mais ce n'est pas facile »

Luis Enrique a évoqué les ambitions du Paris Saint-Germain pour la nouvelle saison, affirmant que l'équipe continue de se fixer de grands objectifs.

Il a déclaré : « Bien sûr, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux dès le départ et nous continuerons à travailler de cette manière. Tout le monde pense que nous sommes capables de gagner à nouveau, mais ce ne sont que des paroles en théorie, et nous devons le prouver sur le terrain. »

Et d'ajouter : « Nous voulons gagner de nouveau, mais ce n'est pas facile. »

La crise de la préparation : « Je ne connais pas l'état des joueurs »

Les messages les plus marquants de Luis Enrique lors de la conférence de presse étaient liés à la difficulté de préparer l'équipe pour la finale, dans un contexte de dates de retour différentes des joueurs.

Il a expliqué : « L'année dernière était exceptionnelle, et cette année l'est également. Du point de vue de la préparation, il est difficile de gérer le nombre de minutes que chaque joueur peut disputer. »

Il a poursuivi : « Nous allons essayer de jouer au meilleur niveau possible. Nous voulons être dans la meilleure forme possible à la fin de la saison, et pas nécessairement à son début. »

À propos de la période de préparation, le technicien espagnol a déclaré : « Nous avons souffert de nombreuses absences durant les matchs de présaison, et il est donc difficile de prévoir qui sera capable de jouer. »

Il a ensuite lancé sa phrase remarquée : « Je n'ai pas de joueurs. Certains joueurs sont revenus lundi, et d'autres sont revenus la semaine dernière. Nous essayons de nous préparer de la meilleure façon possible, mais je ne sais pas dans quel état physique seront nos joueurs. »

Une finale européenne dans des circonstances exceptionnelles

Luis Enrique estime que la nature de la saison actuelle a rendu la préparation du match différente de d'habitude, notamment avec le retour tardif de plusieurs éléments de l'équipe.

Il a déclaré : « Il est important pour chaque équipe de remporter un trophée européen, et nous verrons quel genre de match les deux équipes seront capables de proposer demain. »

Le technicien espagnol espère que son équipe pourra, malgré ces circonstances, atteindre le niveau requis lors de ce premier test officiel, avant d'entamer une longue saison au cours de laquelle de grands défis attendent le Paris Saint-Germain sur différents fronts.

Éloge du statut de l'entraîneur et du joueur espagnols

Dans un autre registre, Luis Enrique a salué le niveau atteint par les entraîneurs et les joueurs espagnols, estimant que le football de son pays a maintenu sa présence au sommet pendant de longues années.

Il a déclaré : « Depuis de nombreuses années, le football espagnol est au plus haut niveau, que ce soit sur le plan des entraîneurs ou des joueurs, et cela nous rend fiers. Le joueur espagnol, ainsi que l'entraîneur espagnol, bénéficient d'une grande estime. »

Il a évoqué le sacre de la sélection espagnole avec son deuxième titre mondial, exprimant son espoir que cela représente le début d'une nouvelle phase de succès pour la sélection et le football espagnol.

Il a conclu ses propos en faisant référence à l'héritage footballistique fondé par Luis Aragonés, puis à l'évolution qu'a connue le football espagnol avec le Barcelone de Pep Guardiola, estimant que ces expériences ont contribué à ancrer un style fondé sur la possession et le jeu collectif, ouvrant la voie à la génération actuelle.