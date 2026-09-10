Enrique change de ton au sujet de Dembélé et répond à la question épineuse

Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, n'a pas hésité à saluer ses joueurs après la large victoire face au Slovan Bratislava sur le score de 6-1, en Ligue des champions, avant de se retrouver confronté à l'épineuse question de la course au Ballon d'Or, son équipe comptant un grand nombre de prétendants au trophée.

Le Paris Saint-Germain a signé un début fort dans son parcours européen, malgré un démarrage laborieux sur la scène nationale en championnat de France, où il s'est contenté de deux matchs nuls et a concédé une défaite.

Le club parisien a imposé sa domination face au Slovan, grâce au triplé de Ferran Torres et au doublé d'Ousmane Dembélé, qui a également offert deux buts à son coéquipier, en plus du but de Fabián Ruiz.

Enrique salue Dembélé

Luis Enrique a effectué plusieurs changements dans sa composition durant la rencontre, en laissant au repos plusieurs de ses stars, tandis que Dembélé n'a joué qu'une heure, dans le cadre d'un retour progressif à la compétition.

L'entraîneur espagnol s'est montré très admiratif de la prestation de son international français, et a déclaré dans des propos accordés à Canal+ après le match, rapportés par « Foot Mercato » : « Nous avons réalisé un travail remarquable et joué très bien. »

Il a ensuite réservé un éloge particulier à Dembélé, déclarant : « Aujourd'hui, je pense que celui qui m'a le plus surpris, c'est Ousmane Dembélé. Quelle puissance ! Avec le ballon et sans le ballon. »

Et d'ajouter : « Est-ce parce qu'il a été critiqué par moi ? Non, non, c'est le même Ousmane. Quand je vois ce niveau d'Ousmane, c'est un vrai plaisir, et je prends plaisir à le voir chaque jour avec ces ambitions. »

Enrique avait écarté Dembélé à la mi-temps de la rencontre face à Rennes, avant de lui accorder une période de repos en dehors du centre d'entraînement de l'équipe en début de saison, afin de retrouver son énergie.

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Enrique ouvre la porte à quatre stars

Le directeur technique du Paris Saint-Germain a abordé la concurrence pour le Ballon d'Or, alors que plusieurs joueurs de son équipe figurent parmi les prétendants.

Enrique a déclaré : « Il n'y a qu'une seule personne qui doit choisir les joueurs qui participent. J'ai essayé de choisir les meilleurs joueurs pour ce match, mais Khvicha Kvaratskhelia et Doué sont deux joueurs incroyables. »

Interrogé sur la course au Ballon d'Or, l'entraîneur espagnol n'a pas limité son choix à un seul joueur, affirmant : « Khvicha peut le remporter, tout comme Dembélé, Vitinha et Fabián. »

Et d'ajouter : « C'est une chose formidable pour moi et pour nos supporters. Avoir autant de joueurs capables de remporter le Ballon d'Or. »

Malgré la reconnaissance d'un grand nombre de prétendants au sein de son équipe, Enrique a souligné qu'il n'était pas particulièrement amateur des trophées individuels.

Il a déclaré : « Nos supporters scandent aujourd'hui : Ousmane, Ballon d'Or, mais à l'avenir nous entendrons peut-être ce chant pour un autre joueur. »

Le Paris Saint-Germain compte 10 joueurs nommés pour le Ballon d'Or sur les 30 nommés, à savoir : Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho et Ferran Torres.

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