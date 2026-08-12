Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a salué le caractère affiché par son équipe lors de son sacre en Supercoupe d'Europe, soulignant qu'enchaîner les victoires après une courte période de préparation n'était pas chose aisée.

Le PSG a remporté la Supercoupe d'Europe pour la deuxième fois consécutive, après avoir battu Aston Villa sur le score de 2-1, lors d'une rencontre disputée mercredi soir dans la ville autrichienne de Salzbourg.

Luis Enrique s'est exprimé à l'issue de la rencontre, déclarant au micro de la chaîne « Canal+ » : « Je n'ai pas été surpris, car je connais bien les joueurs et je connais leurs qualités. Cela a été très compliqué, exactement comme la saison dernière. »

L'entraîneur espagnol a ajouté, dans des propos relayés par la chaîne RMC : « Il faut mettre en lumière ce qu'a proposé l'équipe, car ce n'est pas du tout facile lorsqu'on ne dispose que de quelques jours d'entraînement. »

Lors de la conférence de presse tenue avant le match, Luis Enrique s'était plaint du manque de temps et du manque de préparation de la plupart de ses joueurs pour disputer des rencontres, après leur retour de vacances à la suite de leur participation à la Coupe du monde 2026.

Luis Enrique a salué la mentalité de ses joueurs et leur envie constante de compétition, expliquant : « Il est très facile de motiver ces joueurs, car ils aiment ce qu'ils font. Je pense que la situation est presque idéale. »

Il a poursuivi : « Il est extrêmement difficile de remporter des titres de manière consécutive, c'est pourquoi nous devons savourer ce que nous avons accompli, mais en même temps nous devons être ambitieux et professionnels afin de tenter de tout gagner à nouveau. »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a conclu ses propos par un message clair sur les objectifs de l'équipe, déclarant : « Ce sont là les ambitions que nous avons. »

Le PSG a décroché 4 titres européens consécutifs, deux en Ligue des champions et deux autres en Supercoupe.