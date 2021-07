"Énormément de tactique" - Boudaoui dévoile la méthode Galtier

Le joueur de l'OGC Nice s'est confié sur le site officiel du club, l'occasion pour lui d'évoquer les méthodes différentes de son nouveau coach.

Champion de France avec le LOSC la saison dernière, Christophe Galtier a fait le choix de changer d'air cet été. Attendu à l'étranger ou du côté de l'Olympique Lyonnais, le technicien français a finalement rejoint l'ambitieux projet de l'OGC Nice. Un choix qui peut surprendre, mais mûrement réfléchi par le principal intéressé.



Chez les Aiglons, Christophe Galtier disposera d'une équipe aussi jeune que talentueuse, qui n'attend que de progresser sous ses ordres. Actif sur le marché des transferts, l'OGC Nice a des ambitions et entend bien viser les places européennes la saison prochaine. Hicham Boudaoui, milieu de terrain du Gym, s'est confié sur le site officiel du club. L'occasion de revenir sur les premières semaines de travail avec le nouveau coach, lequel a déjà visiblement fait évoluer beaucoup de choses.

"Le coach demande beaucoup d’agressivité et d’intensité"

"Les entraînements sont très différents. Beaucoup de choses ont changé, à commencer par le système qu’on travaille, qui n’est plus le 4-3-3 mais le 4-4-2. On bosse beaucoup le pressing, les retours, la manière de coulisser. Il y a énormément de tactique, le coach demande beaucoup d’agressivité et d’intensité", a-t-il révélé.





Sur le plan collectif et individuel, l'international algérien a l'envie féroce de faire mieux que la saison dernière. "J’espère vraiment qu’on va faire une bonne saison. D’ailleurs, on n’a pas le droit d’en faire une mauvaise. L’année dernière, ce n’était pas assez. Il faut qu’on ait de gros objectifs et, personnellement, encore une fois, j’espère enchaîner pour aider l’équipe à les atteindre. En tout cas, je fais tout pour", a assuré le milieu de terrain, lui qui avait impressionné durant les derniers mois.

Pour faire mieux individuellement, Hicham Boudaoui, très actif et généreux, entend devenir plus décisif. "Dans ma tête, je sais que je peux faire mieux. Je dois marquer plus, être plus décisif, et surtout tout faire pour éviter les blessures et pouvoir enchaîner sur toute la saison. Ça passe par beaucoup de travail et ça tombe bien, j’adore travailler. Le seul match où j’étais 100 % à l’aise depuis mon arrivée, c’était à Rennes. Là, je me suis senti comme au Paradou, où j’enchaînais ce genre de prestations. Sur tous les autres, je t’assure qu’il y avait mieux à faire", a enfin révélé le principal intéressé. Cela tombe bien, Christophe Galtier apprécie grandement développer les jeunes talents.