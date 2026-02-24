Enorme scandale raciste ! Le Real Madrid s'excuse

Le joueur de 20 ans a republié l'image d'un homme chinois avec les légendes « Même les Chinois l'appellent Chinois » et « On pourrait lui bander les yeux avec du fil dentaire ». Ces agissements ont suscité l'indignation au sein de la communauté chinoise et asiatique en ligne.

Lundi, le Real Madrid a publié les excuses suivantes au nom de Huijsen sur son compte Weibo, selon Diario AS, la plus grande plateforme de médias sociaux chinoise :

« Je présente mes sincères excuses à mes amis chinois. J'ai partagé involontairement du contenu contenant des messages offensants. C'était totalement involontaire et je regrette la peine causée.»

Le Real Madrid n'a pas encore publié ces excuses sur ses autres réseaux sociaux, et Huijsen n'a pas non plus évoqué l'affaire sur ses comptes personnels. C'est la deuxième fois en deux ans que l'image du Real Madrid est ternie en Chine, après qu'un supporter se soit fait passer pour un supporter chinois en 2024. Le club avait alors été contacté par l'ambassade de Chine et avait présenté ses excuses.

Le timing est particulièrement mal choisi, alors que le Real Madrid tente de lutter contre le racisme sur la scène internationale, suite à l'activation du protocole antiracisme lors de son match contre Benfica pour des injures racistes présumées envers Vinicius Junior. Lundi, l'UEFA a suspendu provisoirement Gianluca Prestianni – qui clame son innocence – pour le match retour de Ligue des Champions face au Real Madrid. Si Prestianni est reconnu coupable, il encourra une suspension minimale de 10 matchs. On ignore pour l'instant quand l'enquête de l'UEFA sera conclue.