Enorme pression sur ce flop du Barça

Raphinha, la star du FC Barcelone, pourrait voir sa place de titulaire menacée au début de l'année 2024.

L'international brésilien n'a débuté que sept matches de Liga depuis le début de l'exercice 2023/24, pour sept apparitions en tant que remplaçant et trois buts marqués en championnat.

Il n'a pas marqué le moindre but en trois apparitions en Ligue des champions, mais reste un choix de premier ordre dans le trio offensif de Xavi Hernandez.

Son nombre de titularisations en championnat a été égalé par ses rivaux Ferran Torres et Lamine Yamal, Joao Felix et Robert Lewandowski étant plus régulièrement titularisés.

Felix et Lewandowski semblent inamovibles dans le onze de départ de Xavi, mais la troisième place pourrait être disputée en janvier, Torres étant lui aussi bloqué à trois buts en championnat.

Selon les informations de Diario AS, Xavi souhaite que Raphinha soit plus efficace devant le but dans les semaines à venir, mais son record de cinq passes décisives en championnat signifie qu'il aura l'occasion de faire ses preuves devant Torres et Lamine Yamal.