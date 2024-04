Enorme polémique sur le maillot de l'Allemagne !

Adidas a annoncé qu'elle empêchait les supporters d'acheter les kits de l'Allemagne, nouvellement lancés pour l'Euro 2024, avec le numéro 44

Depuis le lancement des nouvelles tenues le mois dernier, des similitudes ont été repérées entre la police utilisée pour le chiffre quatre, en particulier lorsqu'il est doublé en 44, et un symbole utilisé par les unités SS nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Les SS étaient responsables d'un grand nombre des pires crimes contre l'humanité commis par les nazis, les gardes des camps de concentration et des camps de la mort étant l'un de leurs nombreux rôles.

Oliver Bruggen, porte-parole d'Adidas, a insisté sur le fait que la ressemblance avec un symbole nazi était totalement involontaire dans une déclaration faite lundi : "En tant qu'entreprise, nous nous engageons à nous opposer à la xénophobie, à l'antisémitisme, à la violence et à la haine sous toutes leurs formes."

L'article continue ci-dessous

Un nouveau design à l'œuvre

Une déclaration publiée sur le compte officiel de la DFB a ajouté : "La DFB vérifie les numéros 0-9 et soumet ensuite les numéros 1-26 à l'UEFA pour examen. Aucune des parties impliquées n'a vu de proximité avec le symbolisme nazi dans le processus de développement du design du maillot. Néanmoins, nous prenons cette information très au sérieux et ne voulons pas servir de plateforme de discussion. En collaboration avec notre partenaire 11teamsports, nous allons développer un autre design pour le numéro 4 et le coordonner avec l'UEFA".

L'Allemagne ne reprendra pas la compétition avant le début du mois de juin, lorsque des matchs de préparation à l'Euro 2024 contre l'Ukraine et la Grèce seront programmés. D'ici là, Adidas aura redessiné le numéro quatre, supprimant la ressemblance accidentelle avec un symbole nazi. Le premier match de l'Allemagne en tant qu'hôte de l'Euro 2024 aura lieu le 14 juin contre l'Écosse. Il s'agit également de l'un des derniers jeux de kits de l'Allemagne qu'Adidas fabriquera dans un avenir prévisible, ayant conclu un accord controversé avec Nike qui commence en 2027.