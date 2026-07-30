



« Le fait de ne pas avoir réussi à ramener le trophée à la maison est une immense déception. Ce n’est pas ainsi que nous imaginions conclure cette Coupe du monde au début du tournoi », a écrit Olise. La France a d’abord déroulé de manière impressionnante durant la Coupe du monde, avant d’échouer en demi-finale face à l’Espagne, future championne du monde.

Indépendamment du parcours sportif de l’équipe, Olise est « fier d’avoir établi le record du plus grand nombre de passes décisives dans l’histoire d’une Coupe du monde ». Le phénomène de 24 ans a totalisé sept passes décisives et a ainsi dépassé le précédent meilleur total de Pelé lors du Mondial 1970 (six).

Pour conclure, Olise a remercié le sélectionneur sortant Didier Deschamps : « Pour m’avoir permis de connaître ma première convocation en équipe nationale et avoir cru en moi même dans les moments les plus difficiles. Je vous en serai toujours reconnaissant et je vous souhaite le meilleur pour l’avenir, quelle que soit la voie que vous choisirez. » L’avenir de Deschamps reste, à l’heure actuelle, encore incertain, et c’est l’icône du football français Zinedine Zidane qui prendra la relève au poste de sélectionneur.

Michael Olise ne s’exprime pas sur le Bayern

Dans sa déclaration, Olise n’a en revanche pas dit un mot sur le Bayern, ni sur les rumeurs persistantes selon lesquelles il viserait un transfert au Real Madrid. Ces derniers jours, tous les dirigeants munichois ont souligné qu’un départ d’Olise cet été était exclu. Son contrat court encore jusqu’en 2029 et doit être prolongé.

Olise profite actuellement de ses vacances prolongées après la Coupe du monde. Tout comme les autres demi-finalistes Dayot Upamecano et Harry Kane, il ne reprendra l’entraînement collectif qu’après la tournée en Asie.