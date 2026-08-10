Énorme coup dur : la cible de transfert de l’Ajax est gravement blessée et sera absente pendant des mois

L’Ajax peut tirer un trait sur l’arrivée de Roony Bardghji. L’ailier suédois du FC Barcelone était le candidat rêvé pour compenser un éventuel départ de Mika Godts, mais il s’est rompu le ligament croisé antérieur.

C’est ce que rapportent plusieurs médias internationaux. Lundi, tout a mal tourné à l’entraînement, que l’attaquant de vingt ans a quitté en larmes. Il devrait être absent des terrains pendant six à sept mois.

Un coup dur d’abord pour Bardghji, mais aussi pour l’Ajax, qui aurait aimé recruter le Suédois en provenance de Barcelone. « C’est une terrible nouvelle pour Bardghji, qui était justement sur le point de partir en prêt pour avoir plus de temps de jeu », a confirmé Fabrizio Romano.

L’attention du directeur technique Jordi Cruijff pourrait désormais se porter entièrement sur Noa Lang. L’ailier est autorisé à partir de Naples et aurait déjà eu les premiers échanges avec la direction de l’Ajax. Lang aimerait revenir à Amsterdam.

Pour rendre cette arrivée possible, Godts devra d’abord être vendu. Le Belge veut lui-même rejoindre le Paris Saint-Germain, mais le montant adéquat n’a toujours pas été proposé. Cruijff campe donc sur ses positions.

Un départ de Godts n’ouvre d’ailleurs pas seulement la voie à Lang. L’Ajax va se mettre en quête de deux nouveaux attaquants, comme l’a confirmé l’entraîneur Míchel Sánchez en conférence de presse après la victoire 0-2 contre le PEC Zwolle.

« Si Mika part, nous avons besoin de deux joueurs de profondeur. Steven (Berghuis, NDLR) n’est pas un joueur qui prend la profondeur derrière la défense. Si Mika s’en va, alors nous devrons recruter deux joueurs qui ont cette qualité », a déclaré le technicien espagnol.