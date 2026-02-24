Enfin une justice pour Vinicius

Prestianni est accusé d'avoir proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior lors du match aller la semaine dernière.

Après le but victorieux du Brésilien à Lisbonne, Prestianni aurait traité Vinicius de singe, selon la star du Real Madrid et son coéquipier Kylian Mbappé. Prestianni affirme cependant que ce n'était pas le cas et qu'il a proféré une insulte homophobe à l'encontre de Vinicius.

L'UEFA suspend provisoirement Prestianni avant le match contre le Real Madrid.

Dans une décision sans précédent, l'UEFA a décidé de suspendre provisoirement Prestianni. Habituellement, les sanctions ne sont prononcées qu'à l'issue des enquêtes, mais cette fois-ci, l'instance a agi pour s'assurer que Prestianni ne puisse pas jouer au Bernabéu. Il est indiqué que la décision a été prise à la demande de l'Inspecteur Éthique et Disciplinaire, qui dirige l'enquête, et que Prestianni a été suspendu.

Suite à la nomination d'un Inspecteur Éthique et Disciplinaire (IED) de l'UEFA pour enquêter sur des allégations de comportement discriminatoire lors du match de qualification pour la Ligue des Champions de l'UEFA 2025/2026 entre le SL Benfica et le Real Madrid CF le 17 février 2026, et à la demande de l'IED muni d'un rapport provisoire, l'Instance de Contrôle de l'UEFA, la Commission d'Éthique et de Discipline (CCED), a décidé aujourd'hui de suspendre provisoirement M. Gianluca Prestianni du prochain match de compétition interclubs de l'UEFA auquel il serait normalement éligible, pour violation présumée de l'article 14 du Règlement Disciplinaire de l'UEFA (RD) relatif aux comportements discriminatoires. Cette décision est sans préjudice de toute décision que les instances disciplinaires de l'UEFA pourraient prendre ultérieurement à l'issue de l'enquête en cours et de la transmission de leurs conclusions aux instances disciplinaires de l'UEFA.

Cette décision ne suit pas le protocole habituel, mais si elle repose sur un rapport provisoire, elle laisse peut-être entrevoir les premières conclusions. Elle évite également une situation délicate à l'UEFA : si Prestianni avait joué au Bernabéu et contribué de manière décisive à la qualification de Benfica, cela aurait pu être perçu, à tort ou à raison, comme une impunité de la part de l'instance dirigeante.