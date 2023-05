Enfin une bonne nouvelle pour le Real Madrid

Alors que les blessures et mauvais résultats se multiplient à Madrid, le Real peut enfin compter sur une bonne nouvelle. Et elle est de taille.

Les choses ne sont pas encore tout à fait officielles mais on peut désormais le dire : Luka Modric prolonge son contrat au Real Madrid pour la saison prochaine. Le contrat a été rédigé et approuvé par tout le monde mais il manque encore la signature en bas des documents pour tout inscrire dans le marbre. La prolongation du Croate devrait être effective entre la finale de Copa del Rey contre Osasuna et la demi-finale aller de Ligue des Champions contre Manchester City.

Une négociation rapidement jouée

Désireux de continuer avec les Merengue malgré ses 37 ans, Luka Modric s'était étonné de ne pas encore avoir reçu de proposition de prolongation au printemps. Au début du mois d'avril, il avait été rassuré par Florentino Perez qui l'avait reçu personnellement pour lui assurer des discussions à venir. Les négociations ont été très rapides puisque le Croate a directement mis de côté toute question financière pour continuer son rêve de porter les couleurs de la Casa Blanca. En guise de respect vis-à-vis de ses demandes salariales modestes, le club a conservé une paye élevée pour le maintenant parmi les joueurs les mieux payés du club conformément à son rôle sur le terrain.

Malgré une offre astronomique venue d'Arabie Saoudite lui offrant près de 40M par an, le Croate n'a jamais voulu qu'une seule chose : prolonger à Madrid. Il a ainsi directement écarté l'offre saoudienne de la main et ne l'a pas utilisée pour faire pression sur le Real. Blessé au mollet depuis quelques jours, sa présence lors des prochains rendez-vous importants des Merengue est une grande inconnue. Il sera trop court pour la finale de la Coupe contre Osasuna ce week-end et espère être remis pour la manche aller de Ligue des Champions contre Manchester City.