Enfin un premier titre pour Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite ?

Ce résultat place l'équipe de Ronaldo à seulement cinq points du leader, Al-Hilal, après 17 journées. Ronaldo a également communiqué un message à ses coéquipiers après la rencontre, affirmant son ambition de remporter le titre de champion pour la première fois depuis son arrivée au Moyen-Orient.

Ronaldo a beau avoir inscrit 960 buts au cours de son incroyable carrière, il n'a pas pu en ajouter un à son compteur face à Al-Taawoun. L'équipe de Jorge Jesus a dû s'en remettre à un mais contre son camp de Mohammed Al Dossary pour s'assurer les trois points et rester en poux pour le titre. Sadio Mané a impressionné pour Al-Nassr, de retour sur les parquets après la CAN 2025, tandis que le gardien Bento n'a pas été mis à contribution pendant les 90 minutes. Ce résultat représente une belle performance pour Al-Nassr, car Al-Taawoun, la surprise de cette saison, occupe actuellement la cinquième place du classement.

Après le match, la superstar portugaise a publié un message sur les réseaux sociaux à l'attention de ses coéquipiers. Le joueur de 40 ans a clairement indiqué qu'il ne fallait pas se laisser déranger : « Pas à pas. Concentration maximale sur notre objectif !»

Si Ronaldo aura à cœur de voir son équipe d'Al-Nassr terminer en tête du classement, il espère également s'emparer de la première place du classement des buteurs de la Saudi Pro League. Ronaldo partage actuellement la première place du classement des buteurs avec Julian Quinones d'Al Qadsiah, tous deux avec 16 buts. Ivan Toney d'Al-Ahli le suit de près avec 15 buts. Quinones est en pleine forme cette saison et a remercié ses coéquipiers de l'avoir aidé à se hisser au sommet du classement des buteurs. Il a déclaré : « Comme je l'ai dit précédemment, ce ne sont que des chiffres. Le soutien de mes coéquipiers a été essentiel pour pouvoir prétendre au Soulier d'or. Je leur dois tout, ainsi qu'au staff technique. C'est le fruit de leurs efforts. Je les remercie pour cela ; je remercie également le staff technique pour son travail. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est l'équipe, et le plus important est de continuer à jouer à ce niveau. »