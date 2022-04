Enfin un passeport espagnol pour Vinicius

Vinicius Junior est très proche de recevoir son passeport espagnol, le Real Madrid ayant été informé ces derniers jours par le ministère qu'il était dans les dernières étapes du processus.

Bien qu'une date exacte n'ait pas été précisée, on s'attend à ce qu'il obtienne bientôt la double nationalité.

Le processus pour recevoir un passeport espagnol a pris beaucoup plus de temps que ce qui était initialement prévu, lorsque le processus a commencé à l'été 2022.

À cette époque, Vinicius vivait en Espagne depuis deux ans et il était donc éligible pour demander la nationalité espagnole.

Le Brésilien a ensuite dû passer une série de tests. Le premier était l'examen CCSE, qui mesure la connaissance de la Constitution espagnole, ainsi que de la société et de la culture espagnoles.

Le deuxième test était l'examen oral. Ayant réussi les deux, il devrait recevoir son passeport espagnol d'un jour à l'autre.

Rodrygo, Militao, Kubo et Reinier

L'obtention de la nationalité espagnole par Vinicius aura pour conséquence d'ouvrir une place de non-européen dans l'équipe première du Real Madrid.

Rodrygo Goes et Eder Militao sont également en train d'obtenir des passeports espagnols, et ils ont fait les tests ensemble.

En revanche, Takefusa Kubo et Reinier Jesus ne sont pas près d'obtenir un passeport espagnol.

L'article continue ci-dessous

Kubo continuera à avoir un statut de non-UE car il doit vivre pendant dix ans d'affilée en Espagne et renoncer à sa nationalité, ce qu'il n'est pas prêt à faire.

Reinier doit vivre en Espagne pendant deux ans pour pouvoir demander un passeport espagnol, mais il est actuellement prêté au Borussia Dortmund, où il a du mal à trouver des opportunités.