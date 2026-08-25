Le club anglais de Manchester United a annoncé l'arrivée du Camerounais Carlos Baleba, en provenance de Brighton, durant le mercato estival en cours, à l'issue d'un marathon de négociations.

Le club a confirmé sur son site officiel que la conclusion du transfert était intervenue « sous réserve des formalités d'enregistrement », une étape qui ouvre la voie à l'apparition du milieu de terrain sous le maillot de Manchester United.

Baleba, âgé de 22 ans, a signé avec Manchester United un contrat courant jusqu'en juin 2031, assorti d'une option permettant au club de prolonger l'engagement d'une saison supplémentaire.

Baleba est considéré comme l'un des milieux de terrain les plus en vue de la Premier League ces derniers temps, après s'être imposé avec force à Brighton, avec qui il a disputé 31 matches en Premier League la saison passée.

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Manchester United a précisé dans son communiqué que Baleba avait occupé, lors de la saison 2024-2025, la sixième place parmi les milieux de terrain de la Premier League en matière de tacles et d'interceptions cumulés, et qu'il s'était classé quatrième pour le nombre de progressions balle au pied vers l'avant par 90 minutes.

La saison passée, le joueur figurait parmi les 8 % meilleurs joueurs de la Premier League en matière de tacles et d'interceptions cumulés, et il se situait parmi les 1 % meilleurs joueurs pour la récupération des seconds ballons.

Les prestations de Baleba ont contribué à aider Brighton à décrocher une place qualificative pour la Ligue Europa Conférence.

L'arrivée du joueur camerounais à Manchester United s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'entrejeu de l'équipe, dans l'espoir qu'il constitue un apport de poids à l'effectif de Manchester United durant la nouvelle saison.

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