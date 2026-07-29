Le Real Madrid a entamé sa démarche officielle en vue de recruter Rodri, la star de Manchester City, après que le club merengue a établi ses premiers contacts avec la direction du club anglais pour étudier la possibilité de finaliser le transfert, une étape qui marque un tournant important dans la position du Real vis-à-vis du milieu espagnol.

Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano, le Real Madrid et Manchester City ont entamé des négociations préliminaires par le biais de discussions verbales, au moment où Florentino Pérez, le président du club merengue, a donné son feu vert pour aller de l'avant dans le dossier, après des mois durant lesquels les portes étaient restées fermées à la possibilité de recruter Rodri.

Romano a indiqué que le Real Madrid s'est dit prêt à formuler une offre dont la valeur dépasse les 50 millions d'euros afin de boucler le transfert.

Ces développements surviennent après que Rodri est devenu une priorité absolue au sein du Real Madrid, notamment à la suite de sa performance remarquable avec la sélection espagnole et du sacre en Coupe du monde, la direction du club voyant désormais dans le joueur de Manchester City la solution idéale pour renforcer l'entrejeu et offrir à l'équipe un joueur capable d'organiser le jeu et de maîtriser le rythme des matches.

Rodri est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'en 2027, mais le désir du joueur de revenir en Espagne pourrait jouer un rôle important dans le règlement de son avenir, surtout avec l'intérêt que lui porte le Real Madrid.

Le Real Madrid cherche à accélérer ses négociations afin de conclure le transfert avant le retour de Rodri aux entraînements de Manchester City en préparation de la nouvelle saison, le club merengue espérant parvenir à un accord avec la direction du club anglais dans les prochains jours.

Le dossier Rodri était passé d'un simple intérêt dans les coulisses du Real Madrid à un objectif stratégique pour le club, d'autant que le joueur jouit d'une grande considération au sein de « Valdebebas », et que l'idée de le recruter a reçu le soutien de l'entraîneur José Mourinho, qui voit en lui une pièce maîtresse de son nouveau projet avec l'équipe.

Le Real Madrid espère que sa première offre parviendra à ouvrir la voie à des négociations plus sérieuses avec Manchester City, en vue de finaliser un transfert qui pourrait être le plus marquant des mouvements du club lors du mercato estival actuel.

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