Enfin ! Le père de Luis Diaz libéré par les kidnappeurs

Près de deux semaines après son enlèvement par des membres de l'Armée de libération nationale (ELN), le père de Luis Diaz a été libéré.

Luis Manuel Diaz a été libéré jeudi et se trouve actuellement entre les mains d'une commission humanitaire composée des Nations unies et de l'Église catholique, rapporte Blu Radio.

Le groupe armé a remis Luis Manuel Díaz à une commission humanitaire composée du bureau du médiateur, des Nations unies, de l'Église catholique et d'une délégation de la Croix-Rouge, indique El Tiempo.

Diaz senior sera transporté par hélicoptère et retrouvera dans les prochaines heures sa famille, qui fête déjà sa libération dans sa ville natale de La Guajira.

La Conférence épiscopale de Colombie a publié sur les réseaux sociaux une image de Luis Manuel après sa libération.

Ils ont posté : "Nous remercions Dieu pour la libération de M. Luis Díaz ! Avec lui se trouvent déjà Mgr. Francisco Ceballos, évêque de Riohacha et Mgr. Hector Henao, délégué aux relations entre l'Église et l'État, qui ont formé la commission humanitaire chargée de faciliter sa libération".

Le calvaire du père de Luis Diaz a commencé le 28 octobre lorsque lui et Cilenis Marulanda, son épouse, ont été arrêtés par des hommes armés à moto et kidnappés.

Cilenis Marulanda a été libérée quelques heures plus tard, mais les recherches pour retrouver Manuel Diaz se sont poursuivies avant que le gouvernement colombien ne découvre que des membres de l'ELN étaient derrière ce complot.

Le groupe de guérilla s'est ensuite engagé à libérer le père de l'international colombien dès que possible, laissant entendre qu'il ne savait pas que c'était le père de Luis Diaz qui avait été enlevé.

Une déclaration a été faite à ce sujet : "Le Front de guerre du Nord a des commandements avec des missions économiques et l'un d'entre eux effectue une privation de liberté, qui, après avoir été signalée et vérifiée qu'il s'agit du père de Lucho Diaz, est guidée par sa libération parce qu'il est un membre de la famille du grand sportif que nous aimons tous en tant que Colombiens.

"A partir de ce moment, le processus de libération commence et nous voulons éviter tout incident. Nous sommes fermes dans la recherche des chemins de la paix, avec les transformations nécessaires dont le pays a besoin."

Un dirigeant du groupe a également admis que l'enlèvement de Luis Manuel était "une erreur", ajoutant : "Luis est un symbole de la Colombie et de la société colombienne : "Luis est un symbole de la Colombie et nous le considérons comme tel au sein de l'ELN".

Malgré l'incident en cours, Luis Diaz a fait son retour sur le terrain dimanche avec Liverpool et est sorti du banc pour marquer un but d'égalisation en fin de match contre Luton Town, scellant ainsi le match nul 1-1. Il a célébré son but en affichant un message sous son maillot : "Liberté pour papa".