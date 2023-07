Enfin ! Le feuilleton Osimhen est terminé

Victor Osimhen serait sur le point de signer un nouveau contrat avec Naples, ce qui empêcherait Paris de s'attacher ses services.

Selon Sky Italia, Naples et Osimhen sont sur le point de finaliser un nouveau contrat après plusieurs négociations avec l'agent du joueur, Roberto Calenda. Mais la clause libératoire reste un point de désaccord. Alors que le club souhaite qu'elle s'élève à environ 200 millions d'euros (171 millions de livres sterling/219 millions de dollars), l'entourage d'Osimhen veut une somme moins élevée et un accord pourrait être trouvé autour de 150 millions d'euros (128 millions de livres sterling/164 millions de dollars).

Le contrat actuel du Nigérian avec les champions de Serie A se termine en 2025 et il a été rapporté qu'il s'engagerait pour au moins une saison supplémentaire. Lors des réunions avec Calenda, la plupart des discussions ont tourné autour de son salaire et de la clause libératoire et l'on pense maintenant que l'attaquant est plus proche que jamais de signer la prolongation.

Si Osimhen signe effectivement la prolongation, des clubs comme Manchester United, Chelsea et le Paris Saint-Germain devront chercher d'autres options. Le président Aurelio De Laurentiis s'est toujours montré confiant dans le fait que l'attaquant resterait au club malgré l'intérêt de certains des plus grands noms d'Europe.