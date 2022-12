Enfin ! Le Barça se débarrasse d'un flop

Selon les rapports, le FC Barcelone souhaite transférer Ferran Torres le mois prochain.

Le joueur de 22 ans a connu des difficultés depuis son transfert de Manchester City en janvier dernier. Sur les 31 matches de Liga qu'il a disputés, il n'a inscrit que six buts et délivré quatre passes décisives. Avec les arrivées de Robert Lewandowski et Raphinha cet été, Torres est tombé en bas de la hiérarchie au Camp Nou.

Selon Fichajes, Xavi a perdu patience avec l'attaquant et n'est pas sûr qu'il ait le niveau requis pour jouer avec le club. Par conséquent, le club va essayer de négocier sa vente, en cherchant à récupérer la majorité des 55 millions d'euros qu'il a payés pour lui il y a seulement 11 mois.

Fichajes affirme que deux clubs ont actuellement manifesté leur intérêt pour Torres, à savoir Arsenal et la Juventus. Arsenal, leader de la Premier League, est dirigé par l'Espagnol Mikel Arteta, qui suivrait de près la situation de Torres.