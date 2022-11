Enfin ! Laporte révèle pourquoi il a abandonné les Bleus

Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte est revenu sur sa décision de s'engager en Espagne.

Laporte a joué tous ses matches de jeunes pour la France avant que l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao ne s'engage en faveur de l'Espagne avant l'Euro l'année dernière.

Aujourd'hui, à la Coupe du monde, il déclare : "C'est même inversé ; au lieu de me dire que je suis français, maintenant je suis encore plus apprécié, on me dit le contraire.

"À l'époque, j'ai pris la décision de jouer pour l'équipe nationale espagnole. J'ai été convaincu, tant par l'entraîneur que par la philosophie du pays, avec laquelle je me sens en phase.

"Je me sens beaucoup plus identifié aux Espagnols, et ces derniers me rendent l'affection que je ressentais pour eux à l'époque, et que je ressens encore aujourd'hui."