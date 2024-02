Enfin des nouvelles rassurantes pour Messi

Lionel Messi semble s'être "complètement remis" de la blessure qui a perturbé sa pré-saison, juste à temps pour le début de la campagne de MLS.

L'octuple Ballon d'Or a vu sa condition physique faire les gros titres lors d'une tournée internationale historique de l'Inter Miami, qui l'a mené du Salvador au Japon en passant par l'Arabie saoudite et Hong Kong. Son absence lors d'un match amical en Extrême-Orient a déclenché une tempête sportive et politique qui continue de faire rage.

Messi a toutefois pu disputer une heure du dernier match de préparation des Herons contre les Newell's Old Boys, son club d'enfance, et il est impatient d'entamer la nouvelle saison nationale aux États-Unis. Tata Martino a répondu aux journalistes qui lui demandaient des nouvelles de l'icône argentine : "Nous avions prévu que Leo joue entre 45 et 60 minutes et il a joué presque 60 minutes et s'est senti bien. La façon dont il a joué, la façon dont il a accéléré, tout porte à croire qu'il est complètement rétabli. L'idée est qu'il soit prêt pour le 21."

Alors que Messi a retrouvé sa vitesse de croisière, l'Inter Miami attend toujours que Luis Suarez trouve une étincelle dans le dernier tiers du terrain. Martino s'est exprimé sur le vétéran uruguayen, qui doit gérer des problèmes de genou de longue date : "Physiquement, il était bien, mais ce qui a entravé sa pré-saison, c'est qu'il n'a pas eu assez de temps pour travailler avec le groupe. Leo, (Sergio) Busquets et (Jordi) Alba le connaissent depuis longtemps, mais les autres joueurs ne connaissent pas ses tendances, surtout les joueurs qui seront en attaque avec lui, comme (Julian) Gressel et (Diego).