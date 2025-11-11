Enfin des bonnes nouvelles pour le Real Madrid

De plus, Xabi Alonso doit désormais composer avec plusieurs blessures importantes.

Après la défaite à Anfield, le milieu de terrain Aurélien Tchouameni a été déclaré forfait pour plusieurs semaines, tandis que Fede Valverde semblait avoir échappé à une blessure grave après avoir été remplacé par Alonso en fin de match. Cependant, il a été l'un des deux joueurs à se blesser contre le Rayo.

Blessures de Valverde et Courtois à Vallecano

Après la rencontre, il a été rapporté que Valverde, qui ressentait une gêne physique après le match contre Liverpool, et Thibaut Courtois étaient tous deux blessés. Après le match nul 0-0 contre le Rayo, Alonso a expliqué avoir remplacé Valverde par Trent Alexander-Arnold en raison d'un autre problème. Valverde souffre d'une blessure à la face interne des ischio-jambiers, au niveau du muscle semi-membraneux, et Courtois d'une élongation à l'adducteur, à l'arrière des ischio-jambiers.

Cependant, tout n'est pas perdu. Marca annonce que Valverde sera absent une dizaine de jours, tandis que Courtois manquera entre 10 et 12 jours de compétition. Ils seraient donc tous deux rétablis à temps pour affronter Elche le 23 novembre. Cela leur permettra également d'éviter les déplacements avec l'Uruguay et la Belgique, et de se reposer et récupérer dans la capitale espagnole. Bien sûr, l'idéal serait qu'ils soient tous deux en pleine forme et à l'entraînement, mais le Real Madrid se réjouit qu'aucun des deux ne manque de match et épargne ainsi la fatigue liée aux voyages, Valverde notamment, n'étant pas impliqué dans les longs déplacements de la Celeste.

Les défenseurs Antonio Rüdiger et Dani Carvajal ne seront pas de retour avant plusieurs semaines, ce dernier étant indisponible jusqu'en 2026. Quant à Franco Mastantuono, aucune date de retour n'est encore fixée, mais Tchouameni pourrait bien être de retour la semaine suivant le match contre Elche, ce qui signifierait qu'il ne manquerait lui aussi que deux rencontres au total.