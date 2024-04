Endrick, une petite amie sous contrat !

Endrick affirme que lui et sa petite amie ont un "contrat de relation" qui interdit plusieurs choses, y compris certains mots.

S'exprimant dans le cadre d'un podcast intitulé Pod Delas aux côtés de sa petite amie Gabriely Miranda, le futur attaquant du Real Madrid a révélé que le couple a mis en place un "contrat" qui comprend des interdictions, notamment l'utilisation de certains mots, des "changements de comportement radicaux" et des addictions. Ils doivent également se dire "je t'aime" chaque fois que possible.

La relation entre le Brésilien de 17 ans et le mannequin de 21 ans a été révélée au grand public lorsqu'il a grimpé dans la foule du Bernabeu pour l'embrasser après avoir marqué lors de la victoire de son pays contre l'Espagne en mars. Alors que son étoile ne cesse de grandir, l'actuel manager d'Endrick à Palmeiras, Abel Ferreira, l'a mis en garde contre les pièges de la célébrité.

"Je t'aime" sous contrat

Lors de sa dernière conférence de presse, Ferreira s'est exprimé sur sa star : "J'espère qu'il ne se perdra pas dans des choses au-delà du football, c'est un conseil. Qu'il se concentre. Si vous voulez atteindre des niveaux plus élevés, vous devez vous concentrer sur ce qui est essentiel."

L'article continue ci-dessous

L'attaquant n'est plus qu'à quelques mois de son transfert très attendu au Real Madrid, après avoir signé pour la première fois avec les Blancos en décembre 2022. Il est probable qu'il rejoigne Kylian Mbappé, ainsi que Jude Bellingham, Vini Jr. et d'autres, lorsque Florentino Perez dévoilera son dernier (et plus jeune) groupe de Galactiques. Mais avant cela, il cherchera à quitter Palmeiras en beauté.