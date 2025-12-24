Endrick s'en va, Vinicius lui envoie un message

Ce transfert marque une étape décisive, l'éloignant des projecteurs du Santiago Bernabéu pour lui permettre de retrouver un temps de jeu régulier. Le jeune homme de 19 ans a eu du mal à s'imposer sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso et passera désormais le reste de la saison en Ligue 1 avec Lyon, un club désireux d'exploiter son potentiel encore brut.

Lyon dévoile son nouveau numéro 9

Lyon a confirmé l'accord avec une vidéo festive sur les réseaux sociaux, montrant Endrick se promenant parmi les illuminations de Noël avant de se rendre à la boutique du club pour essayer son nouveau maillot numéro 9. « Noël est arrivé en avance », a-t-il déclaré, souriant à la caméra, une phrase qui traduisait à la fois soulagement et impatience. Endrick devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers à partir du 29 décembre, ce qui lui laissera le temps de s'intégrer à l'équipe de Paulo Fonseca et au rythme du football français. Ses débuts ne seront cependant pas immédiats. Selon The Athletic, la réglementation française en matière d'enregistrement des joueurs l'empêchera de participer au prochain match de Ligue 1 de Lyon contre Monaco le 3 janvier. Les joueurs doivent en effet attendre quatre jours après la finalisation d'un transfert pour être enregistrés. Le transfert lui-même ne pourra être officialisé que le 1er janvier.

Sur Instagram, Vinícius a écrit : « Mon frère Bob, bonne chance. On t'attend avec impatience. » Ce court message témoigne de la solidarité qui règne au sein de la nouvelle génération brésilienne, alors que l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs cherche encore son rythme et du temps de jeu. Le message de Vinícius a touché les cœurs car il reflète un parcours commun. Arrivés adolescents à Madrid, les deux joueurs portaient les espoirs du football brésilien et ont appris que la progression est rarement linéaire. Vinícius lui-même a essuyé des critiques à ses débuts avant de s'imposer comme un joueur décisif. Ainsi, ses mots à Endrick sous-entendent que la patience, la persévérance et un environnement favorable peuvent tout changer.

Endrick n'a disputé que quatre matchs toutes compétitions confondues cette saison, un contraste saisissant avec l'enthousiasme suscité par son arrivée dans la capitale espagnole. Lors de sa première saison sous les ordres de Carlo Ancelotti, il avait joué 22 fois, période durant laquelle il avait laissé entrevoir sa puissance, ses déplacements et son sens du but. Sous Xabi Alonso, en revanche, son temps de jeu s'est raréfié. La concurrence est féroce et il lui est difficile de retrouver une place de titulaire. Son choix de se faire prêter est pragmatique : il souhaite ardemment jouer, progresser et retrouver sa place de titulaire en club et en sélection.