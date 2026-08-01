Endrick prouve rapidement sa valeur à Mourinho

Le jeune Brésilien Endrick n'a eu besoin que de deux touches de balle pour ouvrir le score lors de sa toute première apparition avec le Real Madrid, à l'occasion du match amical face au club italien de la Fiorentina, dans un début idéal qui reflète sa disponibilité pour la nouvelle saison.

Le but est survenu à la 12e minute de jeu, lorsqu'Álvaro Carreras a adressé un centre depuis le côté gauche à l'intérieur de la surface de réparation, qu'Endrick a reçu en deux gestes rapides : un contrôle et une frappe, qui ont trompé la vigilance du gardien de la Fiorentina, David De Gea, portant le score à 1-0 en faveur du club madrilène.

Ce but précoce est venu offrir au Real Madrid une certaine sérénité lors de son premier match de préparation officiel de la nouvelle saison sous la houlette de José Mourinho, ce qui a permis à l'entraîneur portugais d'expérimenter davantage d'options tactiques sans la pression du résultat.

Cette apparition remarquée d'Endrick représente un début prometteur pour le joueur brésilien, qui cherche à faire ses preuves au sein du club madrilène, notamment dans un contexte de concurrence féroce pour les postes de la ligne d'attaque, lui qui a fait preuve de vivacité d'esprit et d'une capacité à conclure dans les moments décisifs.

Ce match s'inscrit dans une série de tests amicaux disputés par le Real Madrid en vue de la nouvelle saison, après deux précédents matchs d'entraînement face à Alcorcón et Leganés au centre de Valdebebas, dans le cadre du plan de Mourinho visant à instaurer une cohésion et à évaluer la disponibilité de ses joueurs avant les échéances officielles.