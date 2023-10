Endrick, le Real Madrid s'en mord les doigts

Le jeune homme n'a pas connu la meilleure saison au Brésil, et n'a certainement pas égalé ses efforts de la campagne précédente

Le plan de succession du Real Madrid pour son poste d'attaquant a été clairement défini il y a près d'un an, lorsque le club a conclu la signature d'Endrick, 16 ans, en provenance de Palmeiras.

Qu'est-ce qui a changé depuis ? Tout d'abord, Karim Benzema a quitté le club, de manière inattendue, au début de l'été. On a l'impression que les Madrilènes comptaient sur lui pour une année supplémentaire, le temps qu'Endrick se développe.

Ensuite, le jeune homme n'a pas connu la meilleure saison au Brésil, et n'a certainement pas égalé ses efforts de la campagne précédente. Il compte 8 buts et une passe décisive. Cela ne remet pas en cause ses capacités, mais rappelle qu'il a encore beaucoup de choses à apprendre et à développer.

Marco Ruiz, dans AS, rapporte que le plan reste le même : le faire venir en juillet pour qu'il commence à s'adapter à l'Espagne. Joselu a fait du bon travail en tant que remplaçant d'urgence de Benzema, et il peut rester l'année prochaine et faire tourner avec le jeune joueur.