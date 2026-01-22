L'attaquant brésilien Endrick Felipe a été prêté à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 jusqu'à la fin de la saison, dans l'espoir de bénéficier de plus de temps de jeu et d'une place dans l'équipe du Brésil pour la Coupe du Monde.

Son faible temps de jeu s'est toutefois fait sentir sous les ordres de Xabi Alonso, et avec l'arrivée d'Álvaro Arbeloa à la tête de l'équipe, et un excellent début de saison d'Endrick à Lyon, certains se demandent déjà si son départ était une erreur. Le Real Madrid est engagé dans une lutte acharnée pour le titre avec Barcelone, et comme le casino BetGoodwin peut en témoigner, il a de réelles chances de l'emporter.

Après leur élimination face à Albacete, le Real Madrid n'a plus à se soucier de la Coupe du Roi, mais il lui reste un calendrier chargé, surtout s'il réalise un beau parcours en Ligue des Champions. L'instinct de buteur d'Endrick, sa vitesse et sa technique auraient pu être précieux pour Arbeloa. Le fait qu'il semble privilégier un système qui lance les attaquants dans l'espace et joue rapidement vers l'avant conviendrait en théorie mieux à Endrick qu'à Xabi Alonso et à Gonzalo Garcia.

Ce dernier était d'ailleurs la principale raison du faible temps de jeu d'Endrick. Garcia est davantage un point d'appui et offre une option différente à Endrick, dont le profil est peut-être plus proche de celui de Kylian Mbappé. Cela dit, le triplé de Garcia contre le Betis Séville en début de mois montre qu'il n'aurait pas été facile de le déloger de la hiérarchie.

« Je voulais quitter le Real Madrid pour jouer. Quand Lyon m'a contacté, j'ai accepté immédiatement. Je suis très heureux », a commenté Endrick à propos de son transfert en France. Même si Arbeloa aurait pu tirer davantage d'Endrick, l'opportunité de retrouver confiance et de jouer plus régulièrement pourrait bien s'avérer bénéfique pour le Real Madrid à long terme.

Le Real Madrid aura sans aucun doute à cœur de préserver ce qui pourrait représenter un investissement de 60 millions d'euros. S'il n'avait pas rejoint le club maintenant, son retour en forme aurait été plus difficile et sa progression aurait pu être retardée d'une saison supplémentaire. Six mois de temps de jeu réduit auraient pu mener à un prêt cet été. En l'état, le Real Madrid pourrait récupérer un Endrick confiant et motivé pour le début de la saison prochaine.