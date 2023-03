Endrick en panne sèche, le Real regrette son achat !

Le joueur de Palmeiras traverse une période manifestement difficile dans sa courte carrière.

Il n'a pas marqué depuis le mois de novembre et n'est même plus un titulaire indiscutable.

Ayant débuté les derniers matches sur le banc, son état de forme n'est pas passé inaperçu au Brésil.

Le week-end dernier, face à Ituano, le joueur n'a pas disputé une seule minute de la rencontre, que Palmeiras a remportée par la plus grande des marges. Quelques jours auparavant, le club avait battu Sao Bernardo avec le même résultat, sans qu'Endrick ne fasse la différence comme il aurait pu le faire. Il a complètement disparu de la phase finale du Campeonato Paulista et n'a donc pas marqué le moindre but ni délivré la moindre passe décisive.

Une pression médiatique énorme sur Endrick

C'est le 5 mars, contre Guaraní, qu'il a joué 45 minutes pour la dernière fois, mais sans marquer, ce qu'il n'a pas fait depuis novembre. De plus, il n'a délivré qu'une seule passe décisive cette année, contre l'Internacional.

Le jeune footballeur est, sans surprise, très critiqué, ce qui l'a sans doute poussé à poursuivre sa baisse de forme. A 16 ans, Endrick n'est manifestement pas habitué à une telle pression médiatique ; jusqu'à présent, il ne faisait que s'amuser sur le terrain de football.

Juni Calafat (troisième à partir de la gauche), recruteur en chef du Real Madrid et spécialiste de l'Amérique du Sud, se tient à la droite de Rodrygo, qui tient un maillot du club.

Selon les informations en provenance du Brésil, Endrick a été vu en train de pleurer sur le banc de touche le week-end dernier, et ce n'est pas la première fois. Après avoir été remplacé contre Bragantino, il a été vu assis en larmes. Et cela s'est reproduit il y a quelques semaines. Du point de vue du Real Madrid, qui a signé un accord pour le recruter à partir de 2024, le club a déjà pris des mesures pour faire face à la situation : Juni Calafat a pris la décision de se rendre au Brésil pour rencontrer le joueur.

Son transfert au Real Madrid a été officialisé le 15 décembre 2022. A l'été 2024, lorsqu'il sera majeur, il rejoindra l'équipe de la capitale espagnole. Mais pour l'heure, la priorité d'Endrick est de retourner à ce qu'il sait faire de mieux : s'amuser sur un terrain de football.